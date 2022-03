Molde-treneren stempler Vålerenga som kjøpelag

– Jeg ser de har ansatt en pratmaker til. Det kan hende de greier å prate oss ihjel før vi setter i gang, sier Molde-trener Erling Moe.

Han sikter til Vålerengas ansettelse av sportssjef og pratmaker Joacim Jonsson, som altså supplerer pratmakeren som allerede fantes på Intility Arena - bedre kjent som Dag-Eilev Fagermo.

Lørdag møtes Molde og Vålerenga i seriepremieren på Aker Stadion, men før en eneste ball er sparket tar Moe rennafart mot det han oppfatter som en underpresterende kjøpeklubb fra Oslo øst.

IKKE HJERTELIG: Dag-Eilev Fagermo og Erling Moe takker hverandre for kampen etter 1-1 på Intility sist sesong. Foto: Terje Pedersen

Molde-treneren mener nemlig det ikke er samsvar mellom liv og lære på Valle og hos trenerkollega Dag-Eilev Fagermo.

– De har signalisert lenge at det er den lokale tilhørigheten som gjelder, og med Dag-Eilev Fagermo på plass skulle de utvikle sine egne. Men til nå har det vært mest kjøp. De henter inn islendinger og svensker. Det er vel stort sett et lag sammensatt av kjøpte spillere de har. De har vel ikke helt klart å snu det som de ønsker, mener Moe.

Og legger til:

– Når de går så høyt ut som de bestandig gjør der, så er det litt spennende og interessant når virkeligheten slår inn der også.

– Ser ut som en tirsdag sju dager i uka

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo gir Moe rett i at det prates mye i VIF, og erkjenner det åpenbare i at de ikke i nærheten av resultatene til Molde.

Men ellers er det ikke mye han følger i resonnementet fra sin trenerkollega.

– Det er vel kanskje et forsøk på å være morsom, og det er ikke hans styrke. Han ser mer ut som en tirsdag sju dager i uka, sier Fagermo - som åpenbart har andre favorittdager.

EGENUTVIKLET: Osame Sahraoui var på banen i 27 eliteseriekamper sist sesong, som en av 13 egenutviklede VIF-spillere med spilletid i 2021. Foto: Annika Byrde

– Vi har en helt annen filosofi enn Molde, og vi får fram langt flere spillere. De skal være en del av laget, samtidig som vi skal forsterke oss utenfra om vi skal kunne konkurrere i toppen. Så har vi vel kjøpt for omtrent like mye denne sesongen som Molde betalte for Markus Kaasa, som ikke er i elleveren deres. Og så kan dere spørre hvor mye de betalte for Sivert Mannsverk, som heller ikke er god nok for laget? Det er mer enn vi har brukt de to årene jeg har vært her. Så Vålerenga et kjøpelag? Nei, der har vi et stykke igjen. Selv om vi er store i kjeften, greier vi ikke å slå Molde på det, faktisk, sier Fagermo.

VIF brukte 13 egenutviklede sist sesong

TV 2 har kikket på hvor mange egenutviklede spillere Molde og Vålerenga brukte i Eliteserien sist sesong.

For å regnes som egenutviklet må spilleren ha vært i klubben i minst tre år, mellom alderen 15 til 21 år.

Vålerenga hadde til sammen 13 egenutviklede spillere på banen sist sesong. Enkelte av dem spilte bare én kamp, mens driblefanten Osame Sahraoui med sine 27 kamper er den av de egenutviklede som spilte mest.

Til sammen hadde Vålerengas egenutviklede spillere 165 kamper i Eliteserien i 2021, mens spillere de har hentet fra andre klubber spilte 253.

Molde hadde på sin side fem egenutviklede spillere i aksjon i Eliteserien i 2021, som totalt hadde 80 kamper på banen. Molde-spillere som er kjøpt eller hentet ved siden spilte i 343 kamper. (TV 2 har her definert Magnus Wolff Eikrem som egenutviklet selv om han ikke innfrir kriteriene i NFFs definisjon).

Men Moe peker også på at tilfanget av talenter er noe helt annet i hovedstaden.

– Vålerenga er en klubb med potensial. Og de er en klubb som bør være der oppe. De har hånda si nede i en stor krukke med talenter, og er i en helt egen posisjon med tanke på nedslagsfelt som de kan rekruttere fra. Det er særs overraskende at de ikke har klart å få til noe mer enn de har gjort, sier Molde-treneren.

MELDER FRISKT: Det er ikke bare været i Molde som er friskt, det er også meldingene fra Erling Moe i retning Dag-Eilev Fagermo. Foto: Kristian Haug Hansen

– Er han svaksynt?

Fagermo kontrer med at laget hans ble nummer tre i Eliteserien den første sesongen etter at han overtok treneransvaret - for et lag der flere sentrale spillere var egenutviklede.

– Da banket vi inn Kristoffer Klaesson i mål, Christian Borchgrevink på høyrebacken, Ivan Näsberg som stopper, Osame Sahraoui der framme og så videre. Alle egenutviklede, og jeg kunne nevnt enda flere. I fjor dyttet vi inn Seedy Jatta, Jacob Eng (kom fra Lyn i 2021, journ.anm.) og mange andre unge spillere, sier Fagermo.

Han betegner Moe som «svaksynt» om han ikke ser forandringen som har skjedd siden han kom inn portene på Initility.

– Hva Vålerenga har gjort før er en annen sak, det er jeg enig i. Det har kanskje vært en kortsiktighet der hvor man har prøvd å kjøpe og selge seg til suksess. Men jeg har snudd om på den filosofien. Det er bare å se på statistikken. Vålerenga hadde et av de yngste lagene i fjor, og 14 egenutviklede i stallen. De færreste matcher det.

– For meg virker det som om dette er noe Moe bare kaster ut for å snu fokuset vekk fra Molde, som ikke greier det samme. De må kjøpe Mannsverk og Kaasa i stedet for å bruke egne, lokale spillere på midtbanen. De lar ikke en lokal keeper stå i mål, som vi gjorde med Klaesson. De henter heller inn en keeper fra Tromsø. Moldes strategi er å kjøpe de beste norske talentene, få sportslig gode resultater og fortjeneste på spillerne de har hentet. Der har Molde vært veldig flinke. Men derfor er det heller ikke publikum på Aker Stadion, for de bruker ikke lokale spillere, sier Fagermo.

Vålerenga hadde for øvrig 8140 tilskuere i snitt på sine kamper sist sesong. Molde hadde 5721.

Hentet Dønnum

Men kanskje kan den verbal miltraljøseduellen mellom Erling Moe og Dag-Eilev Fagermo bidra til fulle tribuner på lørdag - og gi en pekepinn på styrkeforholdet i 2022.

Onsdag presenterte Vålerenga en ny egenutviklet spiller i Aron Dønnum - riktignok bare på lån fra Standard Liege fram til sommeren.

– Kan det regnes som å kjøpe en spiller?

– Han kostet i hvert fall ikke mer enn månedslønna til Erling Moe, svarer Fagermo.

– Hva med din månedslønn?

– Nei, så dyr var han ikke, gliser Vålerenga-treneren.