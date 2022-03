Oscar-sjef i nytt brev: Kan ta uker før Will Smith får straffen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Akademiets president oppdaterer hvordan det ligger an med granskningen av sjokkslaget fra Will Smith.

Mandag varslet Oscar-akademiet at de hadde startet en formell granskning etter at Will Smith (53) slo til komiker Chris Rock (57) under utdelingen.

Kort tid senere gikk Smith opp på scenen igjen for å motta prisen for beste skuespiller.

Spekulasjonen startet umiddelbart. Blir han fratatt Oscarprisen?

President og direktør av Oscar-akademiet, David Rubin, har nå uttalt seg om hendelsen i et brev til medlemmene.

Skadelig oppførsel

Der kommer det frem at akademiet er opprørt og rasende for at feiringen av fantastisk arbeid, ble overskygget av den uakseptable og skadelig oppførselen til Will Smith.

– For å være tydelig, vi fordømmer Mr. Smiths handlinger.

OSCAR-SJEFEN: David Rubin avbildet under den 94-utdelingen. Foto: PHIL MCCARTEN /AFP

Videre skriver han at de vil redegjøre hvilke konsekvenser Smiths handlinger vil få, i tråd med akademiets vedtekter og loven i California.

– Dette må gjennom en offisiell prosess, som kan ta et par uker.

Ny video går viralt

En video av Chris Rock etter slaget, går nå viralt på TikTok. Ifølge Insider skal øyeblikket ikke ha blitt vist på selve Oscarsendingen.

Videoen viser en tydelig preget Rock, som lager en fortumlet grimase til noen i publikum.

I kommentarfeltet til videoen, som har over en million visninger, er det bred støtte til Rock. Flere roser ham for å beholde roen, til tross for å akkurat ha blitt fiket til.

Seeropptur etter rekorddårlig år

I forkant fortalte Rock en vits, hvor han omtalte Smiths kone, Jada (50), som «GI Jane», en rolle Demi Moore spilte og måtte barbere håret for. Jada Pinkett Smith har vært åpen om at hun har hårsykdommen alopecia.

Dagen derpå kom Will Smith med en offentlig unnskyldning til Rock. Komikeren har ikke kommentert hendelsen.

Over 16.62 millioner seere så årets Oscarutdeling, enten live eller i opptak, ifølge målinger fra selskapet Nielsen. Det er en økning på over seks millioner, sammenlignet med fjorårets rekorddårlige seertall på 10.4 millioner.