Yaroslav (60) føler et ekstra stort ansvar for å brødfø folk

KOMARIV, UKRAINA (TV 2): FN mener krigen i Ukraina kan få konsekvenser for verdens matvareforsyning. Gårdbruker Yaroslav Shakalo vil gjøre sitt for å brødfø så mange som mulig.

I en traktor dekorert med det ukrainske flagget, er gårdbruker Yaroslav Shakalo godt i gang med våronna.

Traktoren har han, som det meste på gården, bygd selv. 60-åringen er en ukrainsk versjon av Reodor Felgen, og nå kjører han sirlige renner frem og tilbake over jordet.

– Raps, hvete, havre, soya, bygg og bokhvete, ramser Yaroslav opp når TV 2 spør ham om hvilke kornslag han dyrker.

Med sine 800 hektar er ikke 60-åringen noen storprodusent i ukrainsk målestokk. Men akkurat nå er hver meter med dyrkbar jord verdifull.

– Faktisk er ikke jorda her så fruktbar, den er litt for sandete. Den beste jorda finner man lenger øst, utenfor Lviv fylke, sier Yaroslav.

Krigen i kornkammeret

Ukraina var verdens kornkammer, men nå raser krigen i sør og øst, de delene av landet med best dyrkbar jord.

I stedet for traktorer, tramper russiske soldater ned jordene. Ukrainske bønder har enten vervet seg til heimevernet eller er på flukt. Mange åkre er minelagt.

KRIGEN RASER: Ukrainske myndigheter anslår at avlingene vil halveres i år på grunn av krigen. Foto: SERGEY BOBOK

– For øyeblikket må vi først og fremst kjempe for jorda vår, deretter kan vi snakke om å dyrke den, sier Yaroslav.

Men han er bekymret for konsekvensene.

Ukraina produserer halvparten av all solsikkeolje som selges. De er verdens tredje største hveteeksportør, og den fjerde største maiseksportøren.

– Det er klart det vil få konsekvenser for jordbruket i de områdene. Alt avhenger av når krigen tar slutt, men det er klart at det uansett vil føre til problemer, sier Yaroslav.

TRAVELT: Våronna er i full gang, og kornbonde Yaroslav Shakalo er i gang med å så havre. Foto: Aage Aune / TV 2

Datteren hans, Olesyia, sier bøndene i vest nå føler på et ekstra ansvar. Enn så lenge har denne delen av Ukraina vært relativt forskånet for de verste krigshandlingene og de kan drive som normalt.

– Ja, vi føler på et ansvar fordi vi trenger å gi folk mat. Nå er det opp til oss her i vest, sier 28-åringen.

– Ukraina er en av de største eksportørene av korn og mais, så dette vil ikke bare føre til problemer for oss i Ukraina, men for Europa, Asia og resten av verden.

Bekymret

En fremtidig sultkatastrofe var også tema da FNs sikkerhetsråd møttes tirsdag. I møtereferatet tok delegatene for seg de fatale konsekvensene krigen i Ukraina kan få for matsikkerheten i verden.

Og det er først og fremst fattige land som vil rammes hardest.

– Dette betyr at millioner flere mennesker vil måtte legge seg uten å ha fått nok mat i løpet av dagen, sier generalsekretær i Norges Røde Kors, Bernt G. Apeland.

Generalsekretær Bernt Apeland i Røde Kors foran lasten med medisinsk utstyr som skal til Ukraina tidligere i mars. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Han var i Ukraina denne uken for å bistå i arbeidet med å styrke den humanitære hjelpen til landet, men er også bekymret for hvordan krigen vil påvirke den globale matforsyningen.

– Dette vil ramme de som allerede har det verst. På toppen av korona, klima og økte energipriser, så blir det nå også mindre tilgang på mat, sier Apeland.

– Prisene i Afghanistan har allerede steget med 40 prosent, og nå vil de stige enda mer. Det betyr at mødre som nå akkurat klarer å gi barna sine nok mat, ikke lenger vil klare det.

– En dødelig cocktail

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim frykter at matvaremangelen vil få katastrofale konsekvenser for en rekke land.

– Vi var veldig bekymret for matvareprisene allerede på høsten i fjor. Med Ukraina krigen på toppen er dette en dødelig cocktail av høye matvarepriser og høye kunstgjødsel-priser, sier Tvinnereim til TV 2.

TRAPPER OPP: Utviklingsministeren sier at Norge skal trappe opp bistanden til matsikkerhet. Foto: Aage Aune / TV 2

Det er de mest sårbare landene som vil rammes hardest og Tvinnereim er spesielt bekymret for situasjonen i Jemen.

– Norge tjener nå enorme mengder penger på olje og gass på grunn av krigen. Burde vi gjøre mer for å hjelpe denne situasjonen?

– Vi gjør mye, og vi gjør mye på kort sikt gjennom humanitær innsats. Vi skal også trappe opp bistanden til matsikkerhet så vi kan forebygge matkriser og sult i fremtiden, sier Tvinnereim.

Må ha frihet for å dyrke jorden

Familien Shakalo er klare på at en forutsetning for at Ukraina kan forbli verdens kornkammer, er at landet fortsatt er fritt.

– Hvis russerne kommer seg helt til dette området vil alt gå til helvete. Tanken på å jobbe som en slave i et land som ikke er fritt....

Han lar setningen henge i luften. 60-åringen vet så altfor godt hva det vil si å leve under russisk undertrykking. Gården hans heter «Vi vender tilbake», og det er det en god grunn til.

TV 2 I UKRAINA: Reporter Hilde Gran og fotograf Aage Aune. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Pappas familie, mine besteforeldre, ble sendt til Sibir, forteller Olesyia.

Hun forteller at faren vendte tilbake til Komariv-distriktet da han var åtte år. I 1981 kjøpte han sju hektar med land. Dette har nå vokst til de 800 hektarene familien har i dag.

Nå frykter Yaroslav at historien vil gjenta seg.

– Jeg vil ikke at mine barn og barnebarn skal måtte starte på nytt. Det er vårt store traume, frykt og problem.

Derfor mener han det viktigste nå, tross alt, er at Ukraina beholder all jorden sin.

– Jeg vil ikke, kan ikke, jobbe i et land som ikke er fritt. Det er en ufattelig tanke.