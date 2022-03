Mange spillere sendt i dusjen: – Vi kommer til å kjøre over dem

Sparta - Stavanger Oilers 3-2

De følte seg snytt og treneren freste mot dommerne etter den første semifinalekampen. Da hadde Sjur Robert Nilsen sett sitt mannskap bli rundspilt i 20 minutter, før de nesten snudde kampen i de to neste periodene.

Onsdag hadde hans lag mulighet til å slå tilbake. NM-sluttspillets forhåndsfavoritt, Stavanger Oilers, kom til Sarpsborg med samme tropp som var med på mandagens kamp. Deres store profil, Tommy Kristiansen, var som forventet ikke klar til kamp mot sin moderklubb.

Det la ingen demper på hockeykvelden i Sarpsborg. Det kokte på tribunen, spillere banket løs på hverandre og vi fikk spenning til siste slutt.

– Vi kan skylde på oss elv. Det er dårlig. Vi kommer til å kjøre over dem neste gang, sier Andreas Klavestad etter kampslutt.

– Det er helt utrolig viktig for dette Sparta-laget å kunne ta med seg 1-1 til Stavanger fredag, konkluderte TV 2s kommentator Jesper Hoel etter kampslutt.

– Fikk utvisningene med oss

– Det er viktig å vinne i dag. Skal vi være med i denne serien så må vi vinne hjemmekampene, sier Sparta-trener Sjur Robert Nilsen.

– Hva er det dere lykkes med i dag som dere ikke gjorde mandag?

– Vi stilte opp fysisk og de skapte ikke de farlighetene som de gjorde forrige kamp, selv om de vant skuddstatistikken i dag også så er det litt preget av midtperioden hvor vi har flere utvisninger. Vi klarte å være mer offensive i tredje periode, hvor vi var det førende laget, så kampen bikker vår vei og vi også får utvisningene med oss, faktisk, svarer Nilsen.

Selv om han er mer fornøyd med dømmingen i tredje periode, er han heller ikke i dag veldig imponert over dømmingen.

– Jeg synes at da vi ligger etablert så er de gode på å ligge på grensa og holde i drakta og i køller. De gjør det litt smart. De er et godt seniorlag som kan tjuvtriksene. For dommerne er det en vanskelig kamp å dømme, og se at det holdes i køller, men noen synes jeg er mer tydelige enn andre. I andre periode synes jeg også vi skulle fått med oss noen utvisninger og spilt noe i overtall, fra boksen ser jeg noen situasjoner hvor spillere holder, holder og holder i køller, men det er en jevn kamp og vanskelig å dømme, sier han.

Underveis fikk dommerne høre det av hjemmepublikum. Det synes Nilsen er sånn det skal være.

– Publikum må få lov til å være partiske og heie på oss og pipe på dommere. Det er det publikum skal gjøre. De skal forsøke å påvirke dommerne og endre kampbildet. De skal heie på oss, sette trøkk på motstandere og litt på dommerne, sier Nilsen.

Sendt i garderoben

Sarpingene åpnet oppgjøret langt bedre enn hva de gjorde på mandag, men det to kun to minutter før Oilers festet grep om kampen.

Drøyt to minutter var spilt da noen Oilers-spillere forsiktig jublet for scoring. Jubelen stilnet raskt, for pucken var aldri over linja.

Sekunder senere testet Sander Hurrød ferdighetene til Spartas målvakt. Jake Paterson stengte igjen ved nærmeste stolpe.

Så sendte Spartas hærfører Niklas Roest sitt lag i føringen. Det ble skutt fra blålinja og en styring foran mål sendte pucken over linja bak Oilers-målvakt Henrik Holm.

Her kan du se scoringen:

Nicolai Bryhnisveen holdt på å rote det til. Oilers-spilleren skulle bare ta imot en puck, men endte heller med å sende den mot eget mål. Det gikk et gisp gjennom arenaen, men bortelaget hadde centimeterne på sin side.

Like etter fyrte Ludvig Hoff løs og Andreas Klavestad styrte pucken videre, men Paterson vartet opp med en god redning.

Minutter senere ble Hoff liggende på isen etter å ha blitt taklet av Max Ponomarenko. Hoff hadde tydelig fått seg en smell, men kom seg etter hvert av isen for egen maskin. Dommerne tok i bruk mulighet til å se på video for å avgjøre om Ponomarenko skulle straffes med mer enn to minutters utvisning.

Da begynte pipekonserten fra hjemmepublikum, uten at det hjalp noe som helst. De valgte å gi Sparta-spilleren kampstraff for taklingen.

Her kan du se situasjonen:

Hoff var raskt tilbake på isen igjen. Oilers spilte de neste fem minuttene i overtall.

Her kan du se Sparta-spiller Håvard Salsten få høre det av en tydelig frustrert dommer:

29 sekunder før perioden var over satt utligningen. Dan Kissel scoret Oilers sitt mål. Dommerne måtte se situasjonen på video før de valgte å godkjenne, men de kom frem til at Kissel på lovlig vis hadde kriget pucken over linja. Da ble det ropt mye fra hjemmesupporterne som ikke akkurat var lykkeønskninger til dommerne.

Her er scoringen:

Banket løs

Spillet var varierende de første minuttene av midtperioden, men lydnivået i Sparta Amfi var konstant høyt.

Enda høyere ble det etter at Robin Soudsky og Markus Søberg hadde banket løs på hverandre. Slåsskampen oppsto etter en takling fra Søberg.

Dommerne vurderte situasjonen til at Oilers-spiller Søberg ikke skulle få spille mer. Da de også valgte å sende Soudsky i garderoben og Oilers fikk spille i overtall de neste to minuttene, klikket det for flere hjemmesupportere. Søberg fikk 20 + 5 minutter, mens Soudsky fikk 20 + 5 +2 minutter.

Knappe to minutter senere satt Oilers inn sitt andre mål for kvelden. Kissel sitt skudd ble stoppet, men på returen var Jarrett Burton som fikk lirket inn pucken mellom målvakten og stolpen.

Så glapp det igjen i Sparta-forsvaret. Kissel kjempet med seg pucken og satte fart mot målet. Han ble hindret i avslutningsøyeblikket og klarte ikke å overliste Paterson, som så ut til å stå på feil bein da skuddet kom.

Minutter senere var det igjen kaos foran Spartas mål. Mange spillere kastet seg inn og kjempet om pucken. Det endte med at Paterson mistet hjelmen. Halvparten av tilskuerne reiste seg og forsvarte sin målvakt og mente nok at Oilers-spillere var skyldige, men det så ut til at det var en av lagkameratene som falt over sin målvakt.

Lagene hadde hver sine sjanser de neste minuttene. Aller nærmest var kanskje Bryhnisveen. Hans skudd var innom en spiller og spratt over keeper, men dalte ned utenfor målet.

En intens periode hvor bortelaget var klart best endte 0-1. Dermed var Sparta avhengig av minst en scoring i siste periode.

Nervepirrende avslutning

Sparta kom best ut av startblokkene i den siste perioden og fikk i motsetning til i midtperioden løsnet flere skudd.

Oilers-spiller Kristian Østby prøvde skuddet og så ut til å lykkes, men Kissel kom inn i skuddbanen og blokkerte.

Eirik Børresen utlignet da han med et godt skudd overlistet Holm, som så ut til å ha begrenset sikt.

Martin Grönberg ble taklet da han skulle skyte. Avslutningen gikk over. Sander Hurrød fikk først to minutter utvisning, men etter å ha vurdert situasjonen ble også han sendt i dusjen. Hjemmelaget spilte de neste fem minuttene i overtall.

TV 2 snakket med Sparta-spilleren etter kampslutt, da var han på beina og hadde det fint. Grönberg var godt fornøyd med kampen.

Da grep de muligheten. Kristian Jakobsson fikk lurt inn 3-2 og da tok det helt av på tribunen i Sarpsborg.

Sparta fortsatte å fyre løs mot Oilers-målet.

Etter en imponerende snuoperasjon var det hjemmelaget som vant, men etter kampslutt kokte det fullstendig over for mange spillere. Slåsskampen pågikk i flere minutter.

– Det er veldig deilig, sier matchvinneren til TV 2 etter kampen.