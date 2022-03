Bruce Willis (67) legger opp som skuespiller

Bruce Willis familie forteller at han legger opp som skuespiller etter å ha fått påvist diagnosen afasi, som svekker evnen til å bruke og forstå ord.

Afasi skyldes en skade eller en sykdom i ett eller flere av språkområdene i hjernen, eller i forbindelsene mellom disse områdene.

Årsakene til at man får afasi er hodeskader, svulster, hjerneslag og enkelte hjernesykdommer som for eksempel Alzheimers. Det opplyser store medisinske leksikon.

Familien: Fansen betyr mye

Familien sier at dette er en utfordrende tid, og at de setter pris på all støtten.

– Vi går gjennom dette som en sterk og samlet familie, og ville inkludere hans fans, fordi vi vet hvor mye han betyr for dere, og det samme gjør dere for ham.

– (...)Som Bruce alltid sier, «Lev livet», og sammen planlegger vi å gjøre akkurat det.

Det skriver familien, som har delt budskapet på sine sosiale medier.

Bruce Willis har fem døtre, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel og Evelyn Willis.

Tre av dem deler han med ekskona Demi Moore, som han var gift med fra 1987 til 2000. Mabel og Evelyn fikk han med kona Emma Heming Willis, som han giftet seg med i 2009.

Action-ikon

Skuespilleren har en lang og suksessfull karriere bak seg. Han er trolig mest kjent for sin rolle som John McClane i «Die Hard»-filmene, og har medvirket i klassikere som «Pulp Fiction», «The Sixths sense» og «Armageddon».

Han ble prisdrysset for sin rolle i TV-serien «Moonlighting», og vant både en Emmy, Golden Globe og People's Choice Awards.

Ifølge Willis IMDB-side vil han dukke opp i flere prosjekter i løpet av 2022.