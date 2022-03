Tom Parker (33) er død

For to år siden ble det kjent at Parker hadde blitt diagnostisert med en hjernetumor.

I en post på Instagram sier hans kone, Kelsey Hardwick, at Parker døde fredelig med familien ved sin side.

Parker var en del av britisk-irske boybandet «The Wanted», som annonserte i 2014 at de ville ta en pause.

– Hjertene våre er knust. Tom var midtpunktet i vår verden, og vi klarer ikke å se for oss livet uten hans smittende smil og energiske tilstedeværelse, skriver Kelsey Parker på Instagram.