Russer til TV 2: – Det blir ingen revolusjon

– Folk som er fra Ukraina har sagt at det er min feil, og det er det faktisk. Jeg føler at krigen er min feil også, sier russiske Victor til TV 2.

Victor er ikke hans egentlige navn. Grunnet den nåværende sikkerhetssituasjonen i Russland velger TV 2 å anonymisere ham.

SYMBOL: En kvinne går forbi en plakat med bokstaven «Z» på, hvor det står «vi skammer oss ikke!». Bokstaven har blitt et symbol på støtte til den russiske invasjonen. Foto: AFP

29-åringen merker ikke så mye til sanksjonene, som Vesten har innført. På spørsmål fra TV 2 om hvordan det går med ham svarer han fort:

– Det går bra med meg. Sammenlignet med de i Ukraina, er mine problemer små.

Han kjenner på en sterk skyldfølelse for den pågående krigen i Ukraina.

– Jeg forstår det ukrainske folket og hvorfor de er sinte på russere. Men man må ikke glemme at det er en person som bestemte seg for krigen, og det er Putin.

Hamstrer fra butikkene

For å snakke med TV 2 benytter Victor seg av VPN - han må lure datasystemene til å tro at han befinner seg i et annet land for å logge på sosiale medier. Russiske myndigheter har blokket en rekke uavhengige aviser og sosiale medier i landet.

– Det største problemet vi har er det myndighetene gjør, det er verre enn sanksjonene. Det er helt idiotisk at Facebook og Instagram er stengt, jeg får jo logget på via VPN. Det er bare dumt å måtte logge på det hele tiden, sier Victor.

Han tror det vil ta lengre tid før russerne virkelig vil kjenne på sanksjonene fra Vesten.

RUBLER: Kursen på russiske rubler har falt siden Russland invaderte Ukraina. Foto: AP

– Jeg tror vi vil merke det mer til sommeren. Det største problemet blir nok å få tak i elektronikk, som for eksempel mobiltelefoner og mikrobølgeovner, som er produsert i andre land, mener Victor.

Han understreker at mange likevel har hamstret mat fra butikkhyllene, og mener det er stor forskjell på den yngre og den eldre generasjonen i landet.

– Det finnes en panikk, spesielt blant de eldre. De husker når Sovjetunionen falt og den store krisen som fulgte. Mange gamle har handlet inn sukker, sier Victor og fortsetter:

– Noen butikkhyller er tomme fordi folk er redde for at det skal gå tom for ting, sier han.

«Z»: Bokstaven «Z» har blitt et symbol på russisk støtte av krigen. Her sykler et sykkelbud forbi en bygning, som prydes med symbolet i Moskva. Foto: AP / NTB

Selv om Victor opplever at sanksjonene foreløpig ikke rammer ham så hardt forteller han om bekjente, som har møtt på større utfordringer.

– Jeg har venner som jobber freelance med dataprogrammering og de tar vanligvis oppdrag fra flere steder i verden. Nå sliter de må å få nye prosjekter.

– Blir ingen revolusjon

Da krigen brøt ut tok tusenvis av russere til gatene for å demonstrere mot krigen - det samme gjorde Victor, men det har han sluttet med nå.

– Den gangen var det faktisk lovlig å demonstrere. Nå har myndighetene innført en ny lov bare for å skremme oss, sier Victor.

ARRESTERT: En kvinne blir pågrepet av politiet etter å ha demonstrert mot krigen i Ukraina. Bildet er tatt i St. Petersburg 13. mars. Foto: AFP

Russere kan risikere opptil 15 år i fengsel for å kritisere eller si noe imot krigen. De er også forbudt å kalle invasjonen for det den er, nemlig en krig.

– Det er mange som er imot krigen, men vi får ikke gjort noe med det, sier Victor nedstemt.

Samtidig forklarer han at det også er mange som støtter Putin.

– Rundt halvparten av det russiske folket er imot krigen, men den resterende halvparten er for, så Putin har sin makt her. Det blir ikke en revolusjon, i alle fall ikke med det første, mener Victor.

Omtrent en million russere har forlatt landet siden krigen brøt ut. Victor kjenner ingen som har reist fra det området han kommer fra, men han kjenner til flere som har reist fra hovedstaden.

– De har reist fra Moskva til Armenia, dit er det enkelt å reise med russisk pass, sier han.