Ble truffet av snøskred med full styrke: – Trodde jeg skulle drukne

Calvin Shackleton (30) er en erfaren fjellklatrer og isbreforsker. Han bruker mesteparten av fritiden sin på å oppleve den spektakulære naturen i Nordland, helst sammen med gode venner og familie.

Søndag 27. mars er det duket for et nytt skieventyr. Calvin og fire kompiser skal opp til Blåruttinden, en fjelltopp som ligger 806 meter over havet på kommunegrensa mellom Tromsø og Balsfjord.

Snøen på vei opp kjennes stabil, og det er hardt og isete på visse partier. Sammen tar de vurderingen om at det er trygt å gå opp.

RENNE: Mellom disse to fjellene skulle vennegjengen kjøre ned. De var nesten på toppen da skredet ble utløst ovenfra. Foto: Asle Stensæther / Luftambulansen HF

– Jeg har brukt årevis på å unngå skred og forberede meg på om det eventuelt skulle skje. Jeg har valgt å snu på grunn av uforsvarlige forhold og øvd på livreddende hjelp om ting skulle gå skikkelig galt, sier Calvin.

Ifølge snøskredvarslinga (NVE og Varsom.no) var det søndag moderat skredfare i det meste av Troms, inkludert i Balsfjord.

Vennegjengen er nesten på toppen av renna da de merker at noe ikke er som det skal. Snø kommer flyvende ovenfra. Før Calvin rekker å tenke, blir han truffet av raset med full kraft.

– Jeg ble helt hjelpeløs. Nesten som at jeg skulle drukne. Munnen og nesen ble fylt med snø og jeg gispet etter luft. Det ble helt svart, øynene mine ble dekket med snø, beskriver Calvin.

Like etter klokken 11 søndag 27. mars fikk politiet melding om at det hadde gått et skred på vestsiden av Blåruttinden. Politi, Norsk Folkehjelp, Røde Kors, Norske redningshunder, flere redningshelikopter og en rekke frivillige rykket ut.

#Blåruttinden, Balsfjord: Nødetatene og frivillige rykker ut etter melding om et snøskred på vestsiden av fjellet. Det er meldt at flere personer er tatt av skredet. Oppdateres da vi har mer informasjon. — Troms politidistrikt (@polititroms) March 27, 2022

Det eneste Calvin klarer å tenke på da han raser nedover fjellet, er de bratte fjellsidene på hver sin side og all steinen han kan treffe. Han prøver å holde benene foran seg i håp om å kunne ta seg for.

Sekken har åpnet seg og alt av utstyr flyr fritt nedover fjellet, beskriver han.

– Det var utrolig skummelt. Jeg forberedte meg på det verste hele veien. Etter hvert kom jeg meg faktisk på beina. Jeg skimtet to personer og prøvde å rope om hjelp, men jeg slet med å rope fordi munnen var fylt med snø.

Da Calvin har fått stablet seg på bena, drar han frem skredsøker og søkestang i håp om å finne resten av gjengen.

– Det var litt problematisk fordi jeg hadde skadet skulderen skikkelig, men det var så mye adrenalin i kroppen. Derfor reagerte jeg ikke så veldig på sjokket før senere.

Calvin ser en person ligge oppå snøen, med ansiktet ned. Han drar kompisen opp, men merker at han har store problemet med å puste.

I SJOKK: Calvin forteller at han har grått mange timer i etterkant og håper at alle kommer seg ut av ulykken i god behold. To betegnes fremdeles som kritisk skadd. Foto: Privat

– Jeg stakk fingeren i munnen hans for å få vekk snøen, før jeg la han i stabilt sideleie. Så holdt jeg rundt han samtidig som jeg prøvde å si at dette kom til å gå bra.

Før redningsmannskaper kommer til stedet, får de skredrammede hjelp fra Thea Øvregard Røhme, forloveden Krister Furnes Kopala og kompisen Eivind Aanensen.

Trioen var selv på vei opp fjellet i en annen renne, men valgte å snu på grunn av mye vind.

– Da vi passerte renna, snudde vi oss og kikket oppover. Der ser vi at folk ligger strødd, og at ski og og hjelmer kommer skliende ned fra fjellet, sier Røhme til TV 2.

– Det var sterke inntrykk. Man går inn i en modus der man må gjøre det man har trent på. Det synes jeg vi klarte. Vi gjorde det vi kunne med det utstyret vi hadde.

Ifølge UNN ble tre av de skredrammede betegnet som lettere skadd, mens to ble fløyet til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. En av dem er fortsatt livstruende skadd.

– I tillegg til de fysiske skadene hver av oss har fått, tror jeg det kommer til å ta lang tid å bearbeide denne opplevelsen. Jeg er utrolig takknemlig for alle involverte og hele miljøet her oppe. De har vært helt fantastiske, for ikke å snakke om redningsmannskapet, sier Calvin.

Han legger til at han håper alle kommer ut av ulykken i god behold.

Operasjonskapasiteten er under press

Det har vært en rekke skredulykker i Troms denne sesongen. Flere personer har blitt tatt av to ulike skred i Lyngen bare denne uken, og en person har omkommet.

I sesongen 2020 til 2021 var det totalt ni dødsulykker knyttet til snøskred, ifølge NGI.

Knut Fredriksen, klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), advarer om en operasjonskapasitet under press og krevende værforhold.

ADVARER: Knut Fredriksen, klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge advarer om at lokal skredfare kan være betydelig høyere enn det generelle farevarselet viser. Foto: Jan Fredrik Frantzen

– Intensivavdelingen har nå innlagt flere pasienter fra skredulykkene, og operasjonskapasiteten er under press. Til sammen har dette gitt store beredskapsutfordringer, sier klinikkoverlegen.

– Vi har målt skred opp til 60-70 kilometer i timen. Det er ikke grenser for hva slags skader man kan få om en ubeskyttet kropp skulle treffe noe i denne farten.

Fredriksen legger til at redningsaksjonene de siste dagene har vært krevende på grunn av værforholdene.

– Flere helikoptre og store bakkestyrker har arbeidet under krevende værforhold og i skredutsatt terreng for å hente ut pasienter. Både redning og akuttmedisinsk behandling bli forsinket under slike forhold. Skredulykker er svært alvorlig og tidskritisk, og i mange situasjoner er det jobben turfølget gjør selv som er avgjørende for å redde liv.

Ifølge klinikkoverlegen er det viktig å huske på at den lokale skredfaren kan være betydelig høyere enn det generelle farevarselet.

– Det er noe man bare må akseptere

I etterkant av ulykken har vennegjengen reflektert mye over hva som gikk galt.

– Det er klart man setter spørsmålstegn ved de vurderingene man har tatt. Det tror jeg alle ville gjort. Dette har vært en skikkelig vekker. Uansett hvor erfaren man er eller hvor mye man forbereder seg, så kan ting gå galt. Det eneste vi kan gjøre er å akseptere dette, sier Calvin.