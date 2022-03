«House of the Dragon» har fått premieredato

Historien om Targaryen-slekten finner sted 200 år før «Game of Thrones»-fortellingen startet, melder HBO.

Dette er den første spin-off serien til det enormt populære universet som satte rekorder for streamingplattformen.

Også denne serien er basert på fortellingene til forfatter George R.R Martins. Sesongen består av ti episoder som er basert på boken «Fire & Blood».

SNIKTITT: Matt Smith er kjent fra serier som The Crown og Doctor Who. Foto: HBO Les mer

«House of the Dragon» har premiere mandag 22. august på HBO Max i Norge.

I februar uttalte HBO til Variety at de ikke ser bort ifra at det kan bli flere sesonger, men at de helst vil se an hvordan den første blir mottatt.

Hovedrollene innehas av Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel og Rhys Ifans.