Svenskens klubbvalg har skapt storm

Mens utenlandske idrettsutøvere – blant dem fotballprofilen Erik Botheim i Krasnodar – har forlatt Russland etter russernes angrep på Ukraina i slutten av februar, sjokkerer nå den svenske basketballstjernen Jonas Jerebko.

Onsdag bekreftet CSKA Moskva at Jerebko har signert en avtale ut sesongen med den russiske hovedstadsklubben.

Det er en signering som har skapt sterke reaksjoner.

– Tidspunktet er mildt sagt overraskende, sier generalsekretær i Det svenske basketballforbundet, Fredrik Joulamo, til Aftonbladet.

Jerebko har også fått sparken som ambassadør for energidrikken Nocco, får Expressen bekreftet.

Under Instagram-bildene hans renner det også inn med kommentarer med folk som gir klar beskjed om at de er imot klubbvalget til 35-åringen.

CSKA-KLAR: Jonas Jerebko har vært klubbløs siden i fjor, men spilte for det svenske landslaget mot Kroatia i slutten av februar. Foto: Peter Holgersson / BILDBYRÅN

Jerebko: – En ære

Det svenske basketballforbundet har stilt seg bak utestengelsen av Russland fra internasjonal basketball. Joulamo varsler at han vil prate med Jerebko.

– Vi står ganske solklart i dette spørsmålet. Vi har hatt innsamling, dømt Russlands invasjon og stilt oss bak beslutningen til Det internasjonale basketballforbundet, men vi er ikke involvert i spillernes kontrakter. Hva dette innebærer for oss og Jonas fremover, må vi snakke om, sier Joulamo.

Jerebko har så langt ikke kommentert saken overfor svensk presse.

– Det er en ære å signere for en så historisk klubb som CSKA. Jeg har ventet på en mulighet til å spille basketball igjen, og jeg gleder meg veldig til å bli en del av laget, sier Jerebko i en uttalelse i CSKA Moskvas presentasjon.

CSKA Moskva-trener Dimitris Itoudis gleder seg til å få Jerebko på laget.

– Vi har samarbeidet tidligere. Jeg var treneren til Jonas da han spilte for Detroit Pistons i sin første Summer League i Vegas, sier Dimitris Itoudis i en uttalelse fra klubben.

Jerebko har ti sesonger i NBA for fire forskjellige lag bak seg.

TILBAKE TIL RUSSLAND: Jonas Jerebko har stått uten kontrakt siden han forlot Khimki for drøyt ett år siden. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

– Han sa han kunne håndtere det

Ifølge Expressen er SVT-ekspert og tidligere basketballspiller Nick Rajacic den eneste mediepersonligheten som har snakket med Jerebko om klubbvalget.

– Han var klubbløs før landskampene mot Kroatia, og han trodde det skulle holde å trene for seg selv, men han merket at han var ute av form og trengte å spille. Han ventet lenge på et NBA-tilbud, men fikk ingen og innså at han trengte spilletid, sier han i podkasten «Bänkvärmarna», gjengitt av Expressen.

Jerebko har stått uten klubb siden han forlot russiske Khimki for drøyt ett år siden, men han spilte landskamp for Sverige mot Kroatia mandag 28. februar.

– Jeg spurte ham selvfølgelig om all kritikken som kommer til å følge med, og om han forsto hvilke signaler det sender. Han sa at han kunne håndtere det. Han måtte bli klar til landskampene (mot Finland og Slovenia i EM-kvalifiseringen, sier Rajacic.