Graham Hansen-mål og assist i ellevill målfest – verdensrekord satt på Camp Nou

Knapt et sete stod tomt da Barcelona og Real Madrid møttes til et historisk oppgjør. Caroline Graham Hansen (27) inntok hovedrollen foran det rekordstore folkehavet.

Barcelona - Real Madrid 5-2 (8-3 sammenlagt)

91.553 tilskuere fant veien til Camp Nou - ny verdensrekord i en offisiell kamp i kvinnefotballen - og for en fotballkamp de fikk servert.

REKORD: 95 553 tilskuere var på plass. Det er verdensrekord. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Syv mål – flere av dem noen virkelige perler – ble beholdningen da Caroline Graham Hansen og Barcelona tok seg videre til semifinale i Champions League og sendte rivalen Real Madrid ut av turneringen.

Den norske 27-åringen var stadig et uromoment ute på sin høyrekant og plaget Real Madrids danske back Sofie Svava.

Graham Hansen stod bak den målgivende pasningen til Alexia Putellas 4-2-scoring og satte selv inn Barcelonas femte for kvelden.

– Å score i andreomgang var en fantastisk følelse. Jeg kan ikke beskrive det. Et øyeblikk som vil være med meg resten av livet, sier Graham Hansen etter kampslutt.

– Det er helt sykt. Jeg har ikke opplevd maken, sier hun.

Onsdagens fotballkamp tror Oslo-jenta kan endre kvinnefotballen for alltid.

– Det er 91 000 mennesker som opplevde en fest her i dag. Hvis du har det gøy, vil folk returnere. Dette er en «game changer». Ikke bare for vårt lag, men for kvinnefotballen generelt.

Ingrid Syrstad Engen ble byttet inn i det 72. minutt for Patri Guijarro.

«Las Blaugranas» ledet 3-1 fra det første kvartfinaleoppgjøret i Madrid forrige uke og startet best på hjemmebane.

Barcelona tok ledelsen foran sine egne fans da midtstopper Maria Pilar «Mapi» León sendte et innlegg over hodet på en feilplassert Maria Isabel «Misa» Rodríguez i Real Madrid-målet og i nettet.

Midtstopperen ble omfavnet av lagvenninnene før hun løp bort til innbytter Ingrid Syrstad Engen og ga den norske 23-årignen en liten «high five».

Men Real Madrid ønsket på ingen måte å være statister på Barcelona-kvinnenes festkveld. Olga Carmona skaffet straffespark da hun slo et innlegg rett i armen på Barcelona-stopper Irene Paredes. Carmona tok straffesparket selv og sørget for at det stod 1-1 halvveis i Madrid.

Bare tre minutter ut i den andre omgangen fikk Claudia Zornoza tid og rom på Barcelonas halvdel.

Real Madrid-spillerne feirer etter at Claudia Zornoza har sendt gjestene opp i 2-1-ledelse på Camp Nou med en utrolig scoring. Foto: JOSEP LAGO

Real Madrid-spillere kikket opp, merket av Barcelona-keeper Sandra Paños stod langt ute og sendte ballen i en perfekt bue over målvakten fra nærmere 50 meters avstand da hun snudde til 2-1-ledelse for bortelaget.

Barcelona-spillerne lot seg ikke sjokkere av rivalens aggressive press og slo knallhardt tilbake.

I det 51. minutt sendte Jennifer Hermoso ballen ut til Aitana Bonmati. Den kvikke midtbanespilleren satte fart inn i seksten, fant en luke og plasserte ballen sikkert nede i venstre hjørne til 2-2

Fire minutter senere var det Claudia Pinas tur til å levere en perlescoring.

Den 20-årige Barcelona-juvelen gikk på skudd fra meget spisst hold og Madrid-keeper Misa Rodríguez klarte ikke få opp armene før ballen var i krysset og Barcelona var tilbake i ledelsen.

På slutten av oppgjøret var det endelig en norsk stjernes tur til å skinne foran folkemengden.

Caroline Graham Hansen inntok hovedrollen på Camp Nou. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Graham Hansen sendte Alexia Putellas gjennom og Barcelona-kapteinen økte til 4-2 i oppgjøret.

Ni minutter senere endte en slags pasning fra Jenni Hermoso hos 27-åringen på bakerste stolpe, som kastet seg frem og fikk sklidd Barcelonas femte scoring for kvelden over linjen.

Dermed vant Barcelona til slutt hele 8-3 sammenlagt og er klare for semifinale i Champions League. Der møter de vinneren av oppgjøret mellom Wolfsburg og Arsenal (1-1 etter første kvartfinale), som avgjøres torsdag.