Flere tatt i snøskred i Lyngen

To skred har gått i Lyngen i Troms onsdag. Flere personer skal være tatt.



Det gikk et snøskred på Daltinden i Lyngen kommune i Troms onsdag ettermiddag. En person er skadd, melder hovedredningssentralen.



Politiet meldte om skredet på Twitter like før klokken 17 onsdag ettermiddag.

– Det er to personer involvert her. Den ene personen er skadd og i skredet, den andre skal være uskadd, sier Thomas Ringen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til TV 2.

Store redningsstyrker er på vei til stedet, både helikopter og redningshunder.

– Det er per nå meldt om to involverte. Redningsledelsen har vært i kontakt med begge per telefon, skriver politiet i Troms på Twitter.

Det er utfordringer på stedet med å få fraktet hjelpemannskaper inn i området på grunn av tett snøvær.

– Vi har hatt en rel ressurser i luften, både et Bell-helikopter fra forsvaret, luftambulanse og det er et redningsheliopter på vei. De har ikke klart å komme inn i skredområdet på grunn av snøvær, så vi forbereder en bakkeaksjon med frivillige fra Røde Kors, sier Ringen.

Siste: Det har gått et nytt skred i Lyngen i Troms. Flere skal være tatt.