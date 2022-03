Brann ved skianlegg i Hemsedal: – Vi har ikke kontroll

Det brenner i et bygg ved skianlegget på Hemsedal. Brannen har også spredd seg til et nabobygg, og flere er evakuert.

Politiet i Sør-Øst melder på Twitter at de har rykket ut til Hemsedal alpin lodge ved skianlegget på Hemsedal.

RØYK: Det ligger mye røyk over området. Foto: Åste Kristine Ullring Holtan

Brannen skal ha startet i et bygg under oppføring, før den har spredd seg til et nabobygg.

Alle nødetater er på stedet.

– Brannen har spredt seg til et leilighetsbygg. Personer er evakuert og det er foreløpig ikke meldt om personskade. Det er ikke kontroll på brannen per nå, sier Arild Alfheim, operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt, til TV 2.

Det ligger mye røyk over området.