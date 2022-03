Nyeste generasjon Mercedes C-Klasse har vært i Norge siden i fjor sommer.

I første omgang var bilen kun tilgjengelig med ren bensinmotor.

Så dukket det opp et par dieselalternativer – og nå er endelig den mest Norges-vennlige versjonen klar, altså den ladbare hybriden. Og for et løft Mercedes har gjort med splitter nye C300e.

I tillegg til gode ytelser og firehjulsdrift – leverer bilen en solid elektrisk rekkevidde.

Sedanen kan kjøre opptil 111 kilometer på strøm, mens stasjonsvognen klarer inntil 106 kilometer.

Vi kjører sistnevnte, og her overgår Mercedes seg selv og sine egne tall. I vår rekkeviddetest kommer vi lenger enn de offisielle tallene, noe som virkelig hører med til sjeldenhetene.

Dette er en korttest. Det betyr at vi har testet denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med ny drivlinje. Du finner en mer grundig test av Mercedes C-Klasse her.

Luftfjæring og nivåregulering bak er standard for både sedan- og stasjonsvogn-utgaven.

Hva er dette?

Mercedes har gjort store grep med sin helt nye generasjon ladbare hybrider. C300e har blant annet fått et helt nytt høyvoltsbatteri, utviklet av Mercedes selv.

I motsetning til tidligere versjoner er bagasjeromsgulvet flatt. Nå rommer det 360 liter, eller 1.375 liter hvis du legger ned baksetene.

Batteriet er på hele 25,4 kWt, som altså sørger for en elektrisk rekkevidde på over 100 kilometer.

Elmotoren yter 129 hk alene, noe som betyr at du stort sett har nok krefter – selv i helelektrisk modus. Er du i humør til å benytte deg av alle kreftene som bor i bilen, får du skikkelig drahjelp fra en 2-liters bensinmotor.

På egne bein yter den 204 hk, mens samlet systemeffekt er 313 hk og hele 550 Nm.

Det betyr at du må over i AMG-verden for å overgå dette. Familiebilen er rask og leverer 0-100 km/t på 6,2 sekunder. Toppfarten er 245 km/t. (I elektrisk modus begrenses toppfarten til 140 km/t).

Lovet billigere bensin og diesel – dette svarer Vedum nå

C300e byr på 313 hk og firehjulsdrift. Det er en kombo mange vil like.

Hvordan fungerer det?

Nye C-Klasse er ikke en gang hva det var. Nå er ALT løftet mange knepp, sammenlignet med tidligere generasjoner.

Ute på veien leverer bilen fantastisk komfort og et lavt støynivå. Interiøret, sterkt inspirert fra flaggskipet S-Klasse, byr på et stilrent og moderne uttrykk. Sammen med gode seter og solid materialkvalitet, får du kjapt godfølelsen bak rattet.

Den nye mediaskjermen i midten fungerer bra, men det er også noen småting vi kan ta den på. Les mer om det i hovedtesten av C-Klasse.

Med AMG-pakke ser bilen litthvassere ut.

Rekkevidde:

Så over til det vi er aller mest spent på i møtet med C300e. Den elektriske rekkevidden.

Vi starter i Oslo med fulladet batteri og setter kursen mot Gol. Ute er det 11 varmegrader, sol og tørre veier. Vi holder normalt tempo.

C300e støtter hurtiglading, og et utladet batteri kan lades helt opp på rundt 30 minutter, via en 55 kW DC-lader.

Ved start estimerer bilen 99 kilometers rekkevidde. Ruten går via E16 mot Hønefoss og videre ut på Riksvei 7 i Hallingdal.

Ved Sokna passerer vi akkurat 100 kilometer på strøm, og rekkevidde-måleren indikerer at vi kan kjøre ytterligere 9 kilometer, før bensinmotoren griper inn. Det gir oss et sterkt håp om å kunne overgå de oppgitte tallene.

Bilen vi kjører har forresten en oppgitt rekkevidde på 104 kilometer. Dette tallet varierer på bakgrunn av utstyr, felger og hjuldimensjon.

Fra Sokna kjører vi videre mot Gol. Etter 1 time og 42 minutter på veien, slår bensinmotoren inn. Vi har tilbakelagt imponerende 110 kilometer på strøm, og er rett ved Flå. Dermed passerer vi de offisielle tallene med nokså god margin.

Vi noterer et forbruk på 17,6 kWt/100 kilometer. Dette inkluderer da mye 80-sone og landevei.

Etter en kort kaffepause på Flå (dessverre ikke Bjørneparken denne gangen), fortsetter turen til Gol – nå i hybridmodus. Etter 171 kjørte kilometer og 2 timer og 39 minutter, er vi fremme. Samlet forbruk på hele turen er 0,22 liter/mil.

Å kjøre Oslo-Gol med et såpass lavt forbruk, må sies å være mer enn godkjent. Dette er rett og slett veldig bra levert.

Dette er fasit etter 1 time og 42 minutter på veien.

C-Klasse All Terrain: Den nye tøffingen!

Konklusjon

Det er ingen tvil om at Mercedes har lykkes med sin nye og ladbare satsning. Tilbake i 2016 testet vi første generasjon C350e, da kom vi drøyt 20 kilometer på strøm. Nå snakker vi 110!

Så er det timingen, da... Veldig mange nordmenn velger nå elbil. Men for de som ikke er klare for å binde seg til en helelektrisk variant, kan nye C300e være et ypperlig alternativ.

Prisen sa du? Jo, den er i kjent, tysk premium-stil, deretter. Startprisen på 656.000 kroner er ikke direkte avskrekkende. Men legger du på drøyt 200.000 kroner i ekstrautstyr, slik som på vår testbil, ender du på 876.925 kroner. Til den prisen er det mye interessant å velge i...

Les testen av første generasjon C-Klasse hybrid

Vel fremme på Gol – og med et bensinforbruk på kun 0,22 liter/mil.

Mercedes C300e Effekt og ytelser: Motor: 2-liter bensin + el

Systemeffekt: 313 hk / 550 Nm

0-100 km/t: 6,2 sekunder

Toppfart: 245 km/t Batteri, lading og forbruk: Batteri: 25,4 kWt

Rekkevidde strøm: 106 kilometer

Hurtiglading: 55 kW

Kombinert drivstofforbruk: 0,06 - 0,08 l/mil Mål og vekt: Lengde x bredde: 4,75 x 1,82 m

Bagasjerom: 360 / 1.375 liter Pris: Fra: 656.000 kroner

Testbil: 876.925 kroner

Her tester vi stemmestyring på nye C-Klasse. Bare tull eller er det nyttig også?