Retorikkekspert om Zelenskyjs tale: – Finner historiene som treffer

Onsdag talte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til Norge og Stortinget.

Ekspert på retorikk, og leder for institutt for kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania, Ketil Raknes tror talen virker effektivt.

– Den gir emosjonell gjenklang. Jeg tror alle vil huske appellen om at ukrainske barn vil få lov til å være med i barnetogene i Norge, og at han kanskje kan ta med norske barn til barnetog i et fredfullt Ukraina, sier han.

– Traff et veldig viktig punkt

Raknes mener Zelenskyj traff en av de norske tradisjonene vi er stolte av og setter mest pris på.

– Jeg tror han traff et veldig viktig punkt hos oss. Han fikk det til å handle om noe større en bare krigen, om velkomst og å gi barna en annen fremtid. Mye av appellen handlet også om Norge som fredsnasjon og humanitær stormakt.

Skaper identifikasjon

Han peker på at talens struktur var ganske lik de tidligere talene han har holdt til andre nasjoner.

– Men han varierer med det han er flink til. Han lager tydelige kontraster, med Russland som ondskapens imperium på den ene siden og Ukraina som demokratiets håp på den andre.

Ved å trekke frem at Norge også er nabo til Russland, skaper han identifikasjon, forteller Raknes.

– Da føler vi ikke lenger at Ukraina er et land langt der borte, men at deres kamp også er vår kamp for et demokrati. Og når han snakker om Russland som en nabo man er redd for, skjønner vi hva han mener.

KOMMUNIKASJON: Ketil Raknes er ekspert på kommunikasjon og retorikk. Foto: Høyskolen Kristiania.

Derfor trekker han frem vikingtiden

Raknes mener Zelenskyj er god på tilpasse seg sitt publikum. For eksempel ved å trekke frem vikingtiden.

– Han snakket om vikingene som var i Kyiv i sin tid, og om Norge under andre verdenskrig. Vikingtiden er også et virkemiddel for identifikasjon. Vår historie er også din historie. Zelenskyj er veldig god på å finne de historiene som betyr noe for publikummet.

VIRKNINGSFULLT: Det er virkningsfullt at president Zelenskyj ikke sitter i Polen iført dress, mener retorikkekspert. Foto: Heiko Junge / POOL

Den ukrainske presidenten bygger ned avstanden mellom landene når han taler, mener Raknes.

– Han får oss til å føle oss en del av en stor allianse for frihet og demokrati. Mens Russland på den andre siden blir den kompromissløse og samvittighetsløse fienden i en fortelling om gode og onde krefter.

Skjegg og militærgenser

Raknes mener talen hadde vært mye mindre effektiv dersom Zelenskyj satt i Polen iført en dress.

– Da hadde vi ikke lyttet på samme måte. Han fremstår som en som er villig til å ofre livet for idealene han tror på. Det forsterkes når han sitter der med femdagersskjegg og militærgenser.

Lager en nasjonal identitet

Tor Syrstad er psykolog, statsviter og stipendiat ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han trekker frem at Zelenskyj ønsker å være et symbol.

– Han blir en illustrasjon på ukraineren, og lager en nasjonal identitet.

Ved å konstruere den identiteten, trenger ikke Zelenskyj å nevne at russerne er det motsatte, mener Syrstad.

– Det ligger implisitt i hans kommunikasjon. Dette er ikke noe spesielt for krigsretorikk. Statsministeren gjør det samme i nyttårstalen, sier han.