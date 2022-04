– Putin bryr seg ikke om Russland

– Det var veldig skremmende. Vi visste ikke hva som kom til å skje. Da han ble bevisstløs skjønte vi alle at han hadde blitt forgiftet. Jeg var bare redd for at flyet ikke ville lande raskt nok, sier den russiske opposisjonsaktivisten Kira Jarmysj til TV 2.

Hun satt i setet ved siden av Alekseij Navalnyj da han ble akutt syk i innenriksflyet over Sibir i august 2020.

Etter en tøff kamp klarte Jarmysj og hennes team å få Navalnyj fra sykehuset i Omsk til behandling på et sykhus i Berlin. Legene der fastslo at han hadde den kjemiske giften Novitsjok i kroppen.

Da han returnerte til Russland i januar 2021, ble han arrestert og dømt til fangenskap i en arbeidsleir for å ha brutt meldeplikten fra en dom i 2014.

– Hvorfor dro han tilbake når han visste han ville bli arrestert?

– Da han våknet opp fra koma, visste han allerede at han ville tilbake. Vi visste alle det, det var ingen diskusjon om det. Han hadde ikke gjort noe kriminelt. Det kriminelle var å arrestere han. Han er en russisk statsborger og politiker, det ville være uaktuelt for han å tre til side og leve i utlandet, sier Jarmysj.

PUTINS FRYKT: Kira Jarmysj og Aleksej Navalnyj. Foto: Privat

Hun har jobbet tett sammen med Navalnyj i kampen mot Putins Russland. I alle fall når ikke han eller hun har vært fengslet. Hun har blitt fengslet fire ganger. I fjor ble hun dømt til 18 måneders husarrest for at hennes telefon ble brukt til å oppfordre på Twitter til demonstrasjoner. Grunnlaget var å ha brutt smittevernreglene ved å oppfordre til sammenstimling. Da flyktet hun til Helsinki og lever nå i hemmelighet i et europeisk land.

– Jeg gjør det slik av sikkerhetsgrunner, sier hun.

Konstant frykt

Hun kan aldri vite om FSB-agenter holder øye med henne, heller ikke under intervjuet med TV 2, men sier hun legger den frykten til side.

– Jeg vil si at det nok er en konstant frykt blant folk i Russland nå. Det er veldig vanskelig å måle hva folk egentlig tenker og mener. Nå, for eksempel, kan man se målinger som viser at et flertall støtter krigen, men det er ikke sant fordi de som er kritiske til den vil ikke snakke med de som ringer og stiller spørsmål om dette, de legger bare på. De er redde.

Hun sier at propagandaen er et svært mektig verktøy.

– Og Putin bruker det for alt det er verdt. I distriktene er det mer støtte til Putin, fordi der får de all informasjonen fra TVen. Alt de har er statlig TV, og der er det propaganda 24 timer i døgnet, sier hun, og legger til:

– Men det er et uttrykk i Russland som sier at «Det er en kamp mellom TV og kjøleskap». Kjøleskapet vil vinne til slutt. Når du ikke har nok mat vil du tenke nytt, og selv de som støtter Putin nå, vil skjønne hvem som er ansvarlig.

– Bryr seg ikke om Russland

Analytikere i vesten spør seg stadig om hvordan Putin tenker, hvilke verdier han har og hva han i bunn og grunn ønsker å oppnå. For russiske Jarmysj, som har viet livet sitt til å bekjempe han, er svaret ganske enkelt.

– Når Putin må stenge frie medier og fengsle meningsmotstandere, skjønner han vel innerst inne at han gjør noe galt?

– Ha ha ha, det er egentlig et morsomt spørsmål, for jeg tviler på at Putin i det hele tatt forholder seg til moral eller hva som er rett og galt. Han reflekterer ikke over dette. Han er kun opptatt av penger og makt, sier hun, og fortsetter:

– Han er ikke opptatt av Russlands fremtid eller russeres velferd, han tenker kun på egen rikdom og egne privilegier. Og rikdommen og privilegiene til den kretsen som støtter han. Han trenger å holde på makten for å stjele mer. Alt han gjør er for egne behov.

EGEN RIKDOM: Alt president Vladimir Putin gjør handler om å sikre egen rikdom, mener den russiske aktivisten Kira Jarmysj. Foto: SPUTNIK

Jarmysj mener at det kan være andre motiver for invasjonen av Ukraina enn rent geopolitiske. Så lenge han tror at en ytre «militær operasjon» for å trygge Russland vil sikre oppslutningen om han, er han fornøyd med de rapportene han får om hvordan krigføringen går, mener hun.

Putin selv offer for løgn og propaganda

– Krig er en måte å distrahere folk fra egne liv, fra den svekkede livskvaliteten i Russland nå. Mange vil la være å tenke på at det mangler mat i butikkene. Men jeg tror Putins tanker er tåkete nå, etter to år med selvisolasjon. Vi kan si at han selv på en måte er offer for propaganda, for han har ikke tilgang til noen reell informasjon. Han får militære rapporter, men disse er kun fabrikkerte. Det er mulig han har tanker om å skape et russisk imperium, men hovedmålet hans er egen rikdom og makt.

Hun har sammen med Navalnyj gang på gang oppfordret til massedemonstrasjoner over alt i Russland, og de siste månedene har til sammen kanskje 15.000 mennesker blitt arrestert i nærmere 40 russiske byer. De har tro på at folkemassene i Russland kan velte Putin til slutt.

TALER TIL FOLK FRA TRYGT STED: Alekseij Navalnyj og Kira Jarmysj finner steder politi og agenter ikke ser dem. Foto: Privat.

– Men eksperter sier jo at han er så godt beskyttet at det ville være svært vanskelig?

– Vel, jeg tviler på at at de innfører en lov som kan innebære fengsel i 15 år kun for å gå ut i gatene og protestere om de ikke er redde for nettopp det. Selvsagt frykter Putin dette, selvsagt frykter han at folk bruker stemmen, det er derfor han gjør det han gjør i Russland.

– Hvorfor har dere tro på at kampen deres vil føre frem?

– Historien viser det. Et system som er gammelt og utdatert vil bli erstattet med noe nytt, ungt og fullt av livslyst. Jeg mener, Putin er utdatert, hans ideer og hans syn på verden er avleggs. Han må til slutt forsvinne, han har ikke noe valg, det er en naturlov. Jeg er sikker på at den nye generasjonen av russere aldri vil akseptere det Putin forsøker å gjøre mot landet vårt, sier den 32 år gamle aktivisten.

– Tror du Navalnyj kan bli Russland nye president?

– Ja, han har bevist at han har kapasiteten til det, det har han gjort over mange år nå. Han har vakre idéer om det fremtidige Russland, med demokrati, med begrenset makt til en leder, med et uavhengig rettsvesen og en fri presse. Kjerneverdier i et demokratisk land. Alt vi trenger er rettferdige valg, og at han blir satt fri.

Frykter at han blir drept

Jarmysh er en snartur innom Norge i forbindelse med at hennes bok «Utrolige hendelser fra kvinnecelle 3» er oversatt til norsk. Men tankene hennes opptas mye av bekymring for hennes venn og medaktivists fremtid.

FEGSLET IGJEN: Alekseij Navalnyj fengslet for ikke å ha overholdt meldeplikt mens han lå i koma. Foto: Privat

For to uker siden ble Alekseij Navalnyj på nytt dømt til fengsel. Denne gangen i ytterligere ni år, for en påstått svindel. Dette vil trolig innebære at han blir overført fra arbeidsleiren der han befinner seg nå, til et høysikkerhetsfengsel langt fra hovedstaden Moskva.

– Dette vil gjøre det vanskelig for oss å få tilgang til han. Dette er skremmende, for den beskyttelsen Alekseij har hatt, har vært at verden har sett han. Hvis han forsvinner, vil ikke det bare koste han friheten, men også kunne koste han livet. Vi vet sikkert at Putin har forsøkt å drepe han før, så ingen ting ville stoppe han fra å prøve igjen, sier Navalnyijs talsperson Kira Jarmysj.