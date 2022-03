Beveget Støre etter Zelenskyjs tale: – Det gjør sterkt inntrykk

Flere TV 2 snakket med i etterkant av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs tale til Norges storting, var synlig beveget.

Etter talen kunne man blant annet skimte en tåre i øyekroken hos Høyre-leder Erna Solberg.

– Det er sterkt. Særlig tanken på at dette er en mann som taler fra en nesten beleiret by. En by som blir beskutt. Det er en viktig påminnelse om at det er krig ikke så langt fra oss, sier Solberg.

Statsminister Jonas Gahr Støre mener det ikke er vanskelig å bli beveget av å høre Zelenskyj tale.

– Han er en kollega som politiker, og her sitter vi i trygge Norge og lytter til en mann som kanskje sitter i en bunker. Han har holdt ut i fem uker som leder av landet sitt, og formidler den uvirkelige, men samtidig brutalt virkelige realiteten om at det nå er angrepskrig i Europa, sier Støre.

Nevnte 17. mai

Zelenskyj snakket blant annet om Norges nasjonaldag, og minte om at det i år vil være mange ukrainske barn i 17. mai-togene.

– 17. mai er grunnloven vår, det er selvstendighet, frihet og demokrati. Det kommer til å være en viktig dag hvor vi også markerer at det er mange mennesker på flukt, som Norge har vist solidaritet til, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap).

Støre mener Zelenskyj formidler brutaliteten på en måte som er tankevekkende.

– Og så klarer han å vite hvem han snakker til. Han har snakket til flere nasjonalforsamlinger, og det er tydelig at han har forberedt seg på å snakke til den norske. Det gjør sterkt inntrykk. Tanken på at vi nå tar imot ukrainske flyktninger og barn, som skal gå i 17. mai-tog med mine barnebarn... Det gjør inntrykk, sier en tydelig beveget Støre.

Ber Norge om hjelp

Gharahkhani, som både åpnet og avrundet seansen i Stortinget, sier talen gjorde inntrykk.

– Dette er en president som kjemper livet, som kjemper for demokrati og frihet. Det er godt å se hvor forberedt han er. Han er takknemlig for det Norge har gjort, men er klar på hva han forventer for at de skal vinne sin kamp for frihet, sier Gharahkhani.

I talen ba Zelenskyj Norge om hjelp, og pekte konkret på tre områder: Ytterligere sanksjoner mot Russland, leveranser av våpen til Ukraina og at Norge i større grad skal forsyne Europa med gass.

– Vi er en troverdig leverandør av gass. Jeg får henvendelser om det hver dag fra mine kolleger i Europa. Vi kan bekrefte at Norge kan stoles på og at vi leverer til maksimum, sier Støre.

Våpenleveranse

Når det gjelder sanksjoner, peker Støre på at Norges sanksjoner speiler EUs sanksjoner.

– Og det kommer vi til å følge løpende. Så er det i dag en nyhet om at vi har gitt ytterligere 2000 M72 panservernraketter, som nå er sikkert ankommet. Så er det ikke slik at alle hans ønsker om våpen er noe vi kan innfri eller vil innfri, men vi har fulgt opp på områder vi mener vi kan bidra. For et land som forsvarer seg mot angrepskrig, er det helt innenfor, sier Støre.

Erna Solberg er åpen for å gi flere våpenbidrag.

– Vi mener at vi kan levere flere våpen enn det vi har gjort. Samtidig må vi se på hva vi har og hva som kan fungere. Veldig mye av treningen i Ukraina er basert på gamle russiske våpen, som vi ikke har.

Solberg sier videre at det blir opp til regjeringen å gjøre vurderingen og ta den endelige beslutningen.