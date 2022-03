Han velger å misforstå meg!

Vi må bort fra slagord og over til realpolitiske løsninger for å nå klimamålene.

Full elektrifisering fra land av olje- og gassinstallasjonene våre er ikke en realistisk løsning. En vurdering miljøorganisasjonene Cicero og Zero deler.

Dessverre ser det se ut som Rasmus Hansson (MDG) hos TV 2 29. mars velger å misforstå mitt initiativ. Slik får vi ikke en konstruktiv klimadebatt.

MISFORSTÅR: Marit Arnstad mener Rasmus Hansson velger å misforstå henne. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Alt kan ikke elektrifiseres fra land

Hansson påstår at jeg vil utsette Norges klimamål. Sjølsagt vil jeg ikke det. Jeg håper vi skal innfri 2030-målet. En klimadebatt hvor vi tillegger hverandre feilaktige meninger tjener ikke målet om å kutte klimagassutslipp og å nå klimamålene.

Jeg har tatt opp at vi må ha en mer oppriktig debatt om hva elektrifisering av olje- og gassinstallasjonene våre betyr. Elektrifiseringen er viktig for at vi skal nå klimamålene våre. Men alt kan ikke elektrifiseres fra land, mye må skje gjennom havvind.

Noe som kan komme til å ta lengre tid enn elektrifisering fra land. Det gjør det nødvendig med en ærlig debatt om hvordan vi skal få mål og virkemiddel til å gå sammen.

Vi trenger strømmen vi har på fastlandet for å gi norsk næringsliv og husholdninger tilgang på rimelig fornybar strøm. Nettopp derfor har vi sagt nei til flere utlandskabler og gått inn for å gå i dialog med Tyskland og Storbritannia om å avgrense eksporten via eksisterende kabler. En fullskala elektrifisering med strøm fra fastlandet vil virke i motsatt retning.

Vi må se på handlingsrommet

For å unngå å bruke opp strømmen på fastlandet gjennom elektrifisering, og dermed miste muligheten til å bygge opp næringslivet vårt med fornybar kraft, mener jeg at vi må vurdere hvilket handlingsrom vi har. Vi kan forsere havvindsutbygging, vi kan bruke skogen mer aktivt eller kjøpe kvoter for å nå klimamålene fram til elektrifiseringen er ferdigstilt.

MDG mener utfasing av norsk olje- og gassindustri innen 2034 er en god løsning. Realitetene er at en slik utfasing bare vil flytte produksjonen til land med mer forurensende kullproduksjon, og gjøre verden mer avhengig av olje- og gass fra autoritære regimer. Energi-, klima- og sikkerhetspolitikk henger nøye sammen. Utvikling av norsk olje- og gassindustri er til det beste for klimaet, og energi- og sikkerhetssituasjonen i Norge og Europa.

Hansson påstår at MDG ønsker rimelig strøm. Dessverre er faktum at Norge vil ha behov for enormt med energi for å utvikle våre grønne næringer. Vi trenger både oppgradering av vannkraften vår, energisparingstiltak, utbygging av vindkraft hvor det er lokal oppslutning om det og utvikling av olje- og gassindustrien for å gi vanlige folk en bedre hverdag samtidig som vi når klimamålene. Slik kan klimapolitikken få støtte i befolkningen.

Vi trenger en konstruktiv debatt om hva elektrifisering med havvind betyr, og realistiske tiltak for å bevege oss bort fra slagord og over til å faktisk nå klimamålene. Jeg inviterer Rasmus Hansson med på en slik konstruktiv debatt.

