Nærmest dobling av influensatilfeller

Folkehelseinstituttet (FHI) sin ukerapport om koronaviruset viser en samlet vurdering av overvåkingsdata at koronaepidemien har en klart synkende trend.

Det er den nye omikronvarianten BA.2 som hovedsakelig dominerer nåtidens smittebilde. Ifølge FHI er denne varianten mer smittsom enn den første omikronvarianten.

– Det er så langt rapportert om 329 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 12, foreløpig nedgang på 18 prosent etter 400 i uke 11, skriver FHI.

I uke 12 var det også en nedgang i antall nye pasienter innlagt på intensivavdeling, fra 32 i uke 11 til 29 i uke 12.

Fortsatt belastning på helsetjenesten

Modelleringene til FHI viser også at smittetrenden i Norge er synkende, og at koronaviruset nå har et gjennomsnittlig reproduksjontall på 0,7. Noe som betyr at antall nye smittede halveres annenhver uke.

– Vi regner med at nedgangen fortsetter de nærmeste ukene, men deretter er det stor usikkerhet, skrev overlege Preben Aavitsland i FHI i en mail til TV 2 tidligere denne uken.

Selv om epidemien har passert toppen, kan det fortsatt i noen uker til ventes mange innleggelser av pasienter på grunn av koronaviruset, særlig i de øvre aldersgruppene.

Det vil fortsatt være en del belastning på helsetjenesten som følge av mange pasienter og høyt sykefravær.

Uvanlig økning av influensatilfeller

Utover koronaviruset så overvåker FHI også andre luftveisinfeksjoner som blant annet rhinovirus og influensa. I den ferske rapporten kommer det fram at økningen i influensatilfeller fortsetter.

– Det var en kraftig oppgang også sist uke med en nærmest dobling i tilfeller og økning i prosent positive prøver fra 5,9 prosent til 11,4 prosent.

FHI forklarer at det er uvanlig med en slik kraftig økning på denne tiden av året, men at økningen er sett på samme tid i flere andre europeiske land.

– Det ventes ennå at sesongeffekten av våren ventes å begrense smitten, men vi må ta høyde for økning i tilfeller noen uker til framover som også sett i andre land.