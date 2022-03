Elverum-bragd mot fransk stjernegalleri

Elverum - PSG 30-30 (13-15)

Eric Johansson gikk opp og hamret inn 30-30-scoringen i siste sekund i Elverums Champions League-møte med Paris Saint-Germain onsdag.

– Det føles selvfølgelig sykt godt å sette den. Det var i siste sekund, så det var bare å blunde, skyte og håpe at den satt, sier Johansson til TV 2.

– Det er den største bragden av et håndballag på herresiden «ever», uansett hva man sier. Dette er så stort at jeg tror ikke folk skjønner det, samtidig som vi er ydmyke og klare for kampen i Paris. Det er vanskelig å sette ord på det, sier Tobias Grøndahl til TV 2.

Elverum-spillerne juble for en uavgjortbragd i første kamp i åttedelsfinalen.

– Det har ikke gått helt opp for meg ennå. Vi burde egentlig vunnet kampen. Dette var første kamp, så uavgjort er godkjent, sier Elverum-målvakt Emil Kehri Imsgard til TV 2.

– De har verdensklassespillere i hver posisjon, men vi har vist før og nå at vi kan kjempe mot de største i verden. Når vi får med publikum, gir det oss ekstra energi. Når hver eneste spiller kommer inn og presterer på høyt nivå, finnes det muligheter, sier Johansson.

– Vi klarte igjen å vise oss fra en bra side, og guttene spilte tidvis fantastisk håndball, så da er det lett å være lagleder. Da handler det bare om å gi små korreksjoner og innspill underveis, for når de er dønn til stede, er det helt magisk. Det var en utrolig sterk prestasjon, sier Elverum-trener Børge Lund.

Lagene møtes i siste avgjørende kamp i åttedelsfinalen torsdag 7. april i Paris. Vinneren av siste kamp går til kvartfinale.

– Alt kan skje. Å spille borte i Paris er en fryktelig tøff oppgave, men vi har vunnet på bortebane før. Får vi luket bort de tekniske feilene, er alt mulig, sier Imsgard.

– Det er utrolig. Det er to kamper, så selv om dette er en ekstrem bragd, aner vi ikke hva som skjer i neste. Vi kan fortsatt bli pisset på og tape ti, men vi kan også vinne og møte Kiel i kvartfinalen, sier Elverum-juvelen Tobias Grøndahl til TV 2.

Thomas Solstad, som måtte ut med skade i sluttminuttene, scoret ni på ni. Lund sier at de vil følge med på skaden de neste dagene, men at de er optimistiske med tanke på at strekspilleren kan være med på returkampen.

Lå under med to midtveis

Etter å ha endt på sjetteplass i gruppespillet, har Elverum spilt seg til åttendedelsfinale i Champions League. Der møter de den franske storklubben Paris Saint-Germain HB: Et stjernespekket fransk lag, men uten en av de aller største. Mikkel Hansen var ikke med da han fikk blodpropp etter en kneoperasjon og er ute av spill i lengre tid.

Lagene møtes i to kamper - den første var i en stappfull Terningen Arena.

Franskmennenes Adama Keita satte kampens første mål, før Elverums Endre Langås utlignet fra linja. Linjespilleren satte sikkert inn Elverums to første mål i kampen.

På stillingen 2-3 ble Kamil Syprzak tildelt straffekast, men Emil Kheri Imsgard stengte buret for hjemmelaget til full jubel fra de 2000 oppmøtte tilskuerne.

Med ti minutter spilt utlignet Stig-Tore Moen Nilsen til 4-4, før Luc Steins fintet seg gjennom midtforsvaret og PSG var tilbake i ledelsen 5-4.

Lagene fulgte hverandre tett det første kvarteret til stillingen 7-7, så gikk bronsevinnerne i Final Four i fjorårets sesong tilbake i ledelsen og på tavla stod det 11-8 etter Syprzak var sikker fra straffemerket.

Thomas Solstad satte to på rad fra linja og den kommende Bjerringbro-Silkeborg-spilleren reduserte til 13-14. Franskmennene gikk til pause med en tomålsledelse 13-15 da Elohim Prandi scoret helt på tampen. Bakspilleren kom nylig tilbake på håndballbanen etter han ble overfalt og påført stikkskader på nyttårsaften.

Skade for Solstad

Tobias Grøndahl fintet seg forbi veteran Nikola Karabatic og satte 14-16, før gjestene kontret tilbake. Syprzak fortsatte storspillet for den franske stormakten og satte sin niende scoring til stillingen 15-20.

Kheri Imsgard holdt Elverum inne i kampen med to redninger på rappen, og Sindre Heldal satte 16-20 sikkert fra kanten.

Grøndahl med kampens fineste scoring kom etter egen straffebom og 21-åringen serverte linjespiller Thomas Solstad som satte 20-22.

Med ti minutter igjen av andre omgang reduserte samme mann til 23-24 og satte sin syvende scoring. Og da Grøndahl utlignet til 24-24, kokte det i Terningen Arena.

På stillingen 26-26 satte Eric Johansson inn 27-26 og Elverum gikk i ledelsen for første gang i kampen. Så fulgte lagene hverandre hakk i hæl.

Med drøye minuttet igjen pådro Thomas Solstad seg en overtråkk og ble hjulpet av banen.

I siste sekund utlignet Eric Johansson til 30-30. Det ble også resultatet.