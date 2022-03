Martine-mistenkt løslatt uten betingelser

Det bekrefter politiet i London til TV 2.

Det var Dagbladet som omtalte saken først.

– Den aktuelle kvinnen er løslatt under etterforskning, skriver pressevakt Jim Avey i Metropolitan Police i en e-post til TV 2.

– Det betyr at at etterforskningen fortsatt er aktiv og at hun er klar over det, fortsetter han.

Kvinnen i 60-årene ble løslatt mot kausjon etter at hun ble pågrepet på en adresse i Westminster for å ha medvirket i Martine-saken. Metropolitan Police bekreftet da at kvinnen var løslatt mot kausjon og pliktet til å møte på politistasjonen igjen i begynnelsen av april.

Vilkårene i forbindelse med kausjonen er nå hevet.

London-politiet har fått en rekke spørsmål om saken fra TV 2 onsdag, men de ikke ønsker å svare på disse.

– Jeg beklager at vi ikke gir en løpende kommentar til etterforskningen. Vi gir ikke detaljer om personer som ikke er siktet, sier Jim Avey.

Martine Magnussens far, Odd Petter Magnussen, opplyser til TV 2 at britisk politi informerte ham om dette fredag.

– Jeg var bekymret for om vedkommende da skulle forlate landet, men britisk politi var veldig trygge på at dette ikke var en risiko, sier han til TV 2.

Dagen for pågripelsen omtalte Metropolitan Police det som et betydelig framskritt i etterforskningen av drapet på 23 år gamle Martine Vik Magnussen i London natt til 14. mars 2008.

I nesten fjorten år har Farouk Abdulhak vært den eneste mistenkte etter voldtekten og drapet.