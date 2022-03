Zelenskyj ber Stortinget om flere våpen: – Vil beskytte vår og deres frihet

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte onsdag til Norges folkevalgte. Han takket Norge for bidrag, men ba om flere våpen.

Zelenskyj har holdt tale for nasjonalforsamlingene blant annet i USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Japan og Danmark.

Onsdag klokken 14 talte han også til en fullsatt sal i det norske Stortinget.

I tillegg til stortingsrepresentantene, var Ukrainas ambassadør til stede. Regjeringens medlemmer var også invitert.

Stortingsrepresentantene reiste seg da presidenten ble introdusert.

– For meg er det en stor ære å snakke til dere på vegne av det ukrainske folk, begynte Zelenskyj i sine tale.

Tapene er kolossale

Den ukrainske presidenten viste til at det onsdag er 35 dager siden Russland invaderte landet.

– De har angrepet oss på fra bakken, sjøen og luften. Missiler treffer byene våre, sivile og infrastruktur daglig. For russiske styrker er det ingen mål som er forbudt.

Han viste ttil at russiske angrep treffer sykehus, matvarelagre og boligblokker.

– Tapene er kolossale. Tusenvis av hus er ødelagt. Millioner har mistet hjemmene sine, sa Zelenskyj.

Han var bekymret for at miner driver i sjøen i Svartehavet, som er til fare for skip, havner og alle land rundt Svartehavet.

– De er ikke bare en trussel mot mennesker, men også mot miljøet.

Zelenskyj talte til en fullsatt sal. Foto: Torstein Bøe / NTB

Har felles nabo

Presidenten hadde også en beskjed til Norge spesielt.

– Damer og herrer, det norske folk – vi har ikke felles grenser, men vi har en felles nabo som ikke deler våre felles verdier. Slik det er nå, betyr ikke frihet for mennesker eller menneskerettigheter noe for den russiske stat.

Zeleskyj advarer mot å tro at Russlands krig ikke betyr noe for andre land.

– Russlands krig mot Ukraina er en videreføring av målet om å ødelegge fundamentet til Europa. Den russiske aggresjonen er ikke bare mot våre grenser, men også utover det.

Ba om våpen

Presidenten takket Norge for bidraget til Ukraina.

– Jeg er takknemlig overfor deres regjering og for støtten dere har gitt med våpen. Dere har gjort historiske fremskritt ved å gi oss med det vi trenger i vår kamp for frihet og mot tyranni.

Samtidig ba han om at Norge sender flere våpen.

– Krigen fortsetter. Russland setter inn nye styrker på vår jord for å ødelegge oss. Vi må gjøre mer for å stoppe krigen. Først og fremst trenger vi våpen. Friheten må være bedre utrustet enn tyranniet.

Zelenskyj ba blant annet om antiskip-missiler og pansrede kjøretøy.

– Våpnene dere gir oss vil bare brukes til å beskytte vår frihet og deres frihet.

Henstilling til norske selskap

I tillegg til våpen, trakk Zelenskyj fram viktigheten av sanksjoner mot Russland. Han er takknemlig for at Norge sanksjonerer Russland, men ønsker også at Norge gjør noe annet.

– Det er viktig at norske selskap ikke hjelper den russiske krigsmaskinen. Selskapene må slutte å støtte Russlands mulighet til å ødelegge sine naboer. Hvordan kan selskapene gi dem deler til skip, når disse brukes i krigen, spurte han.

I tillegg mener presidenten at russiske skip bør stenges ut av europeiske havner.

– Den eneste måten å få Russland til å søke frihet på, er å innføre flere sanksjoner. Jeg er trygg på at et land som deler ut Nobels fredspris hvert år, forstår betydningen av fred bedre enn noe annet land, sa han.

Videre ba han Norge om å bidra med energi.

– Dere kan gi avgjørende bidrag til energisikkerheten i Europa og nødvendige ressurser både for landene i EU og for Ukraina. Vi har allerede begynt dialog om levering av gass for den neste sesongen, sa han.

INNTRYKK: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj rørte mange norske folkevalgte onsdag. Foto: Heiko Junge / Pool / NTB

Vil ha norsk barnetog i Kyiv

Ukrainas president roste også den norske nasjonalfeiringen, som han kalte en vakker tradisjon.

– I år vil dere også ha ukrainske barn i disse togene, barn som har flyktet og søkt tilflukt i Norge.

Han inviterte også Norge til å arrangere barnetog i Kyiv når det en dag blir fred.

– Når vi igjen har fred i Ukraina, ønsker jeg å invitere dere til å delta i et slikt tog i Kyiv på en av våre nasjonale høytider for å feire vår felles fred og våre barns fremtid, sa Zelenskyj.

Viste til vikingtiden

Zelenskyj viste også tilbake til historien, til det han omtalte som Norge og Ukrainas felles arv.

– For tusen år siden var norske vikinger våre gjester i Kyiv, og deltok i dannelsen av Kyiv-riket. Rus' og Ukraina ble kalt Gardariket i sagaene, sa Zelenskyj.

Den ukrainske presidenten er etter hvert blitt kjent for å trekke historiske paralleller i sine taler til verdens nasjonalforsamlinger.

– Vi forsvarer vår historie i fellesskap. For 77 år siden var en ukrainer fra Sumy den første allierte soldaten som satte fot i Kirkenes, sier Zelenskyj.