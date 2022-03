Rauma-ordføreren avslører Dag Otto-skulpturens skjebne

I Kompani Lauritzen er det vanlig at deltakerne får kjørt seg, noe som har vært den røde tråden gjennom programmets tre sesonger. I den seneste episoden var det derimot oberst Dag Otto Lauritzen som fikk kjørt seg – på et litt annet vis.

Etter flere år på Setnesmoen leir, ønsket oberst Lauritzen å gi en gave til Åndalsnes, som takk for deres gjestfrihet de siste årene. Oppgaven med å finne en passende gave, ga han til major Kristian Ødegård.

– Denne gaven skal jo overrekkes senere i dag, midt i Åndalsnes sentrum, sier han til Lauritzen da kan han skal avsløre gaven han har kommet opp med.

– Det kommer masse folk som endelig kan se hva du har lyst å gi til byen. Etter hvert så kommer du til å sette pris på den, sier Ødegård idet han skal presentere gaven til Lauritzen.

– Etter hvert?! Nå begynner jeg virkelig å lure her, svarer Lauritzen.

Da Ødegård viser obersten gaven, blir han alt annet enn fornøyd. Gaven viser seg nemlig å være en byste av obersten selv.

– Nå ble jeg helt kvalm. Vi kan ikke stå der og gi noe sånt i gave, sier en tydelig forbannet Lauritzen før han stormer ut og smeller døren igjen etter seg.

Skal flytte på statuetten

Til tross for Lauritzens misnøye med gaven, ble den senere overrakt til folket i Åndalsnes, hvor også ordføreren i Rauma Kommune var til stede.

Taler ble holdt fra både Lauritzen og ordføreren i Rauma kommune, Yvonne Wold, og bysten ble så avduket utenfor rådhuset i Åndalsnes sentrum.

Ordfører i Rauma takker både obersten og resten av kompaniet i talen – og for den spesielle gaven.

Da TV 2 spør Wold hva hun tenkte om gaven fra Kompani Lauritzen, kunne hun avsløre av hun syns den var både fin og kreativ.

– Den vil helt sikkert vil bli et selfie-punkt for mange som følger serien, sier hun.

Ordføreren forteller at folket i Åndalsnes syns gaven var morsom, og har hatt flere spørsmål om bysten.

FORNØYD: Ordfører i Rauma kommune, Yvonne Wold, sier hun var fornøyd med den kreative gaven. Her sammen med Dag Otto Lauritzen da gaven ble gitt.

– Mange har lurt på om den er av ekte bronse, og om den virkelig skal stå foran rådhuset for alltid. Svaret er at den er ekte, og at den vil få en annen, god plassering.

Wold forteller at tanken er å plassere den ved foten av Nebba, som er startpunktet for turen til Rampestreken, en tur deltakerne på Kompani Lauritzen har gått flere ganger. Utenom tursesong er planen å ha den stående i byens kulturhus.

– Over 200 000 mennesker har gått opp der

Wold forteller at det har vært en glede å ha Kompani Lauritzens innspilling i Åndalsnes de siste årene.

– For det første er det et flott program, som handler mye om personlig utvikling og lagarbeid, og viser fram Rauma og Setnesmoen – som leir for HV11 – på en strålende måte, sier ordføreren.

– Lokalbefolkninga synes også det er fint med all aktiviteten og de trivelige folkene vi møter under innspillingen hvert år, legger hun til.

Wold forteller at programmet har bidratt til å gjøre noen av attraksjonene i Rauma kommune enda bedre kjent, og gjort at mange har hatt lyst til å komme til Åndalsnes for å gjennomføre kompaniets aktiviteter.

– Jeg tror også årets sesong vil få mange til å ta Raumabanen hit, prøve gondolen, oppleve fjord og fjell og alt det fine vi har å by på, sier hun.

BIDRATT TIL TURISMEN: Ordfører Wold kan avsløre at Kompani Lauritzen har bidratt til turismen i Åndalsnes og Rauma kommune. Her avbildet med Kristian Ødegård (t.v) og Dag Otto Lauritzen.

Lauritzen syns også det har er stas å vite at TV-programmet har bidratt til populariteten og turismen i Åndalsnes og Rauma kommune.

– Det er fantastisk å se hva Kompani Lauritzen har betydd for Åndalsnes og Setnesmoen. Vi ser jo hver dag at det er folk her som kommer for å titte gjennom gjerdet på leiren, sier han til TV 2.

Han trekker frem Rampestreken som eksempel, som i de tidligere sesongene har vært den store utfordringen under øvelsen «Hurramegrundt».

– Det første året var det vel over 200 000 mennesker som hadde gått opp der, og folk hadde betalt for låne sekker med 15 kg for å gjøre det samme som deltakerne, avslører 65-åringen og smiler.

– Noen måtte også stå i kø i tre timer for å komme ut på toppen og ta bilde på broen. Så det er klart det har betydd mye for turismen – og det er vi stolte av, sier Lauritzen.

