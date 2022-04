Sjokkert over diskriminering av flyktninger fra forskjellige kriger

CALAIS/BRUSSEL (TV 2): Når artist Nicole Hritsak (19) først måtte flykte er hun glad for at hun møtes med hjelpsomhet og en varm seng. Andre flyktninger forsøker å holde varmen ved bålet og spiser i gjørma.

Få steder i Europa vises ulikheten mellom forskjellige flyktninger tydligere enn i den franske byen Calais. Utenfor sentrum av kystbyen bor hundrevis av flyktninger og migranter fra Afrika og Asia, i området som kalles «jungelen».

Uten skikkelige hygienske forhold, eller muligheter for å lage seg mat.

JUNGELEN: De midlertidige flyktningleirene utenfor Calais kalles "jungelen". Forholdene er hjerteskjærende. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Konstrasten er stor til hvordan 19 år gamle Nicole Hritsak fra Ukraina blir mottatt. Hun er en av de over 4 millioner ukrainere som har flyktet ut av hjemlandet.

For henne venter en varm velkomst med garanti om bolig, jobb eller utdanning og helsetjenester.

– Det er masse mennesker som er vennlige mot meg her. Jeg er så glad for at jeg er her, sier Nicole.

Calais har i årevis vært et samlingssted for migranter og flyktninger. Frivillige kommer med mat, vann og forsøker å opprettholde et minimum av verdighet for de som har flyktet fra Asia og Afrika til skogsområdene utenfor Calais. De mottar ingen hjelp fra det offentlige. De bor i telt og varmer seg på bål.

Ukrainere blir møtt av en nyoppredd seng, og nylaget mat på byens ungdomsherberge og hoteller i nærheten.

I TELT: Barn får saft og leker av frivillige som jobber i det som kalles "jungelen" utenfor Calais i Frankrike. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Forholdene er hjerteskjærende, forteller Francois Guennec, som i mange år har forsøkt å gi de som har flyktet til Calais et verdig liv.

Frykten er stor for at det skal komme flere flyktninger, asylsøkere og migranter fra Asia og Afrika, hvis de får hjelp av de offentlige. Leirene blir systematisk ryddet og ødelagt, for å hindre at folk slår seg ned her.

- Vi sorterer ikke flyktninger etter hvor de kommer fra. Vi hjelper alle, sier Francois.

LAGER: I et stort lager utenfor Calais sorterer frivillige klær, leker og hygieneartikler til flyktninger som ikke får noen hjelp av det offentlige. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Han er president i organisasjonen L´Auberge des Migrants. Vi treffer ham i et lager utenfor sentrum av Calais. Her jobber en håndfull frivillige organisasjoner med å organisere hjelp til de som har tatt seg fra Asia og Afrika. Ved pakkes i sekker. Leker til barn, hygieneprodukter til kvinner og klær sorteres og pakkes.

– Forskjellsbehandling

Mange ukrainske flyktninger kommer til byer som Calais, Paris og Brussel. Ikke minst de som ønsker seg til Storbritannia. Det er visumplikt for ukrainere til Storbritannia. Britene har satt opp en egen visumtjeneste for ukrainere i nærheten av Calais.

I registrerings-køen for flyktninger rett ved Heysel stadion i Brussel møter vi Nicole Hritsak (19). Hun forteller om en lang reise på overfylte tog og busser fra Ukraina til hjertet av Europa. Nicole synes det hjelper mye at både hun og andre løftes frem på en bølge av varme og hjelpsomhet.

– Folk ønsker deg velkommen og det er virkelig kult, sier Nicole.

Hun forteller at hun er artist hjemme i Ukraina og viser fram en musikkvideo på mobilen. Mange steder langs køen står det frivillige som deler ut belgiske sim-kort til flyktningene.

I Calais gleder Francois seg over hvordan ukrainerne er tatt imot. Byen åpnet straks et ungdomsherberge hvor de ukrainske flyktningene ble innlosjert. Hans organisasjon og andre har samlet inn og distribuert klær de til nyankomne.

SJOKKERT: Francois Guennec er glad for hjelpen som blir gitt til ukrainere. Men sjokkert over forskjellsbehandlingen av flyktninger. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Det som sjokkerer oss mye er forskjellen på behandlingen mellom ukrainere, som vi opplagt må hjelpe, og de andre. De er også i hovedsak, ikke alle, men de fleste, flyktninger fra krig og diktatur, sier han.

Han kaller det diskriminering, og sier at de aldri sorterer flyktninger, asylsøkere eller migranter etter hvor de kommer fra. Flere franske organisasjoner som arbeider med flyktninger vil prøve dette rettslig.

Alle ukrainske flyktninger har fått midlertidig opphold i EU, etter at masseflukt-direktivet ble innført rett etter at krigen startet. Dette direktivet ble vedtatt etter krigen på Balkan på 90-tallet. Det er aldri tidligere brukt i Europa. Det sikrer ukrainske flyktninger rett til økonoomisk hjelp, arbeid, bolig, utdanning og helsetjenester blant annet.

De fleste ukrainere vi snakker med vil bare reise hjem igjen, også Nicole.

– Jeg drømmer om å være artist i Ukraina. Det er faktisk drømmen min. Ikke i Belgia, ikke i Polen, ikke i Amerika eller New York. Det kan jeg ikke nå, men jeg har håp.