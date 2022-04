Citroën har gjort DS-merkevaren om til et eget bilmerke – der det skal være større fokus på premium. Målet er å kunne menge seg mer med de tyske statusmerkene – men fortsatt beholde fransk særpreg.

Vi har allerede blitt kjent med SUV-en DS 7 og den kompakte elbilen DS 3 Crossback.

Nå er det to nye modeller til på plass: Crossoveren DS 4 og sedanen og flaggskipet DS 9.

Vi har fått låne førstnevnte – den som nok har størst salgspotensial av de to ferskeste modellene her i Norge.

Mye utstyr

Siden merkevaren fortsatt er lite kjent blant mange, er det viktig å ha noen gode kjøpsargumenter å slå i bordet med.

DS 4 frister med lekkert design, mye utstyr inkludert i prisen – og leveres kun som ladbar hybrid i Norge.

Den blir hel-elektrisk også, men ikke før i 2024. Da snakkes det om rekkevidde på 700 kilometer.

Men i første omgang får vi konsentrere oss om "her og nå"-modellen – som om ikke annet kan kobles til en stikkontakt, den også.

Den har en oppgitt rekkevidde på 55 kilometer på bare strøm. Nok til at mange bør klare seg uten å fylle drivstoff i løpet av dagen – men for lite til å slippe unna alle avgifter. Det nye kravet for fullt avgiftsfritak er som kjent 100 kilometer på strøm.

DS 4 har en startpris på 440.000 kroner. Testbilen, som har nesten alt utstyr, ender på 550.000 kroner. I det prissjiktet er det mange om beinet – så spørsmålet er om fransk eleganse er nok til å friste kjøperne.

DS 4 E-Tense Pluss: Lekkert design Minus: Trang og ikke særlig engasjerende å kjøre Pris fra: 440.000 kroner Pris testbil: 550.000 kroner

Hvordan er den å kjøre?

Basert på utseendet, forventes det ganske sporty kjøreegenskaper. Sånn er det ikke. Her har man lagt all vekt på komfort.

Bilen har et avansert system som justerer fjæringen individuelt ved å lese underlaget foran bilen. I praksis fungerer dette godt. Bilen sluker ujevnheter i veibanen, så lenge det ikke blir alt for skarpe kanter.

I tillegg er støynivået i bilen lavt. Både vind- og dekkstøy er redusert til et minimum.

Styringen er lett, noe man vil sette pris på når det skal parkeres. Men det er ikke så hyggelig ved vanlig kjøring. Da føles den vag, og helt uten kontakt med hva som faktisk foregår med forhjulene.

DS 4 er ikke en bil som engasjerer deg som sjåfør. Litt synd, siden pulsen øker litt når du ser designet.

Drivlinjen består av en 1,6-liters bensinmotor på 180 hestekrefter – og en elmotor på 118 hestekrefter. Den såkalte systemeeffekten er på 225 hestekrefter. I seg selv ikke et dårlig tall. En åttetrinns automatgirkasse fordeler kreftene.

DS 4 ser sporty ut. Men på veien oppleves den ikke slik.

Men bilen oppleves ikke særlig pigg. Bensinmotoren jobber litt anstrengt, og det er ikke fullt så mye bunndrag fra elmotoren som vi hadde forventet.

Hvis du virkelig banker gasspedalen i bunn, og treffer med girskiftet, går 0-100 km/t på 7,7 sekunder.

Rekkevidden er oppgitt til 60 kilometer. Vi får ikke så mange muligheter til å teste ut den – da det rett og slett er for kaldt for bilen å starte med ren strøm. Men basert på de få turene vi får muligheten – virker rekkevidden å være rundt 40-45 kilometer på strøm.

Da vi kjørte testrunden vår på 100 kilometer – valgte vi å bruke mest mulig strøm på første halvdel. Vi endte med et forbruk på 0,25 l/mil.

Hvis målet er å kunne spare penger, bør du med andre ord sjekke hvor mye av tiden du faktisk kan kjøre bare på strøm. Har du mer enn 40 kilometer mellom hver lading, må du belage deg på å bruke bensin, også. I alle fall på vinteren.

Enn så lenge får du DS 4 kun med forhjulstrekk. Men det er lov å håpe at el-utgaven leveres med 4x4.

Bagasjerommet er lite. 390 liter – og ikke noe ekstra rom under gulvet, til å legge ladekabler. Bakseteryggen er delt 60/40.

Plass og praktiske løsninger:

Hva får du med deg?

Dette er ikke bilens paradegren. Bagasjerommet er ganske så lite. Og det er ingen ekstra rom under gulvet – ladekablene tar dermed en god del av det som ellers kunne vært forbeholdt bagasje.

Bakseteryggen er delt 60/40 – og har en veldig liten åpning til ski. Fordi taket går ganske lagt ned mot hekken, har du lite å hente i høyden, også. Totalt er det 390 liter. Det er såvidt mer enn en VW Golf.

Du kan trekke tilhenger på opptil 1,4 tonn. Heller ikke det spesielt imponerende. Men det duger nok for mange.

Dessuten kan den ha opptil 85 kilo på taket – og nyttelast på solide 472 kilo.

Baksetet er trangt for voksne. Både beinplass og takhøyde er begrenset. Vi

Livet i baksetet

Ganske trangt her også. Barn vil sitte greit – men for voksne blir det fort trangt for beina og begrenset takhøyde. Utsikten begrenses en del av høy skulderlinje og designet på bakerste delen av vinduet på døra.

Glasstak ville gitt mer lys og gjøre coupeen mindre klaustrofobisk.

Setene i seg selv er gode å sitte i – og du har midtarmlene med koppholdere. Via den bakre delen av midtkonsollen foran har du tilgang til USB/USB-C-ladepunkter – og kan styre luften fra klimaanlegget. Men du får ikke bestemme temperaturen bak.

Hvis vi skal være litt forfengelige, savner vi sort taktrekk i en bil som utstråler såpass mye luksus, som denne gjøre.

Forsetene både ser innbydende ut – og er det. Her snakker vi god komfort, kombinert med en rekke justeringsmuligheter og solid sidestøtte.

Bak rattet

Setene gir et strålende førsteinntrykk. De ser fantastisk ut. Klokkereim-design gjør seg. Og inntrykket forsterkes når du dumper på plass bak rattet. Her snakker vi noen av de mest behagelige setene vi har hatt gleden av å teste.

For å ytterligere understreke den gode opplevelsen, tilbys du både varme, kjøling og massasje. Det siste betraktes nok av mange som unødvendig. Men det er faktisk utrolig behagelig når man har kjørt en stund.

De elektriske setene foran har gode justeringsmuligheter – og vi liker at du kan sitte lavt, om du ønsker det. Rattet kan også justeres både i høyde og lengderetning – så de fleste vil finne en god kjørestilling her.

Dette er en virkelig sjelden luksusbil

Design: Utenpå og inni

Når en DS 4 ruller inn på parkeringsplassen, kan andre biler fort miste selvtilliten. For dette er virkelig en bil som stjeler blikkene til folk. Det er fullt forståelig. Her har man lykkes med å skape sporty og elegante linjer. Den ser lav og bred ut – og LED-lysene gjør den lett å kjenne igjen. Akkurat disse er nok litt elsk/hat. Men hvis målet er å gi bilen særpreg, har de lykkes.

Det er nesten noe italiensk om linjeføringen her. Hadde du for eksempel hevet på øyebrynene om det var en Alfa Romeo-logo på denne? Ikke vi, heller. Og det skal DS ta som et kompliment.

DS 4 kommer i tre ulike varianter: Standardutgaven, Performance Line og Cross. Sistnevnte er som navnet tilsier mer offroad-preget – med sorte detaljer på siden, takrails og litt andre støtfangere.

Innvendig er det mer fransk. Joda, det er lekkert å se på. Men brukervennligheten er bare sånn passe. Hovedskjermen er ganske liten – og menyoppsettet krever litt tilvenning. Det er vanskelig å se symbolene på knapperaden under skjermen. Knappene til vinduene er også litt keitete å komme til – på grunn av plassering og vinkel.

Men som kollega og bilekspert Benny uttalte da vi kjørte den en tur sammen:

– Jaja, det er greit. Vi tolerer litt sære løsninger her, det er tross alt en fransk bil.

Det er en smart oppbevaringsplass til mobilen som lar den stå på høykant i midtkonsollen. Skal du lade den – må du imidlertid legge den inn i rommet foran koppholderne.

Totalinntrykket av interiøret er at man har lagt stor vekt på premiumfølelse. Det har man lykkes med. Bare synd at brukervennligheten ikke følger helt opp.

Vi har sansen for designet. Lyssignaturen minner litt om Lexus – og bidrar til å skille den ut fra mengden.

Tech-faktor

Infotainmentsystemet er blitt bedre enn vi har sett fra Citroën, Peugeot og DS tidligere. Mer farger og bedre oppløsning – og lettere menysystem å orientere seg i. Hovedskjermen lar deg enkelt bla mellom ulike visninger, der du kan velge hva som skal prioriteres.

Det er en egen liten skjerm som står vinklet opp på midtkonsollen. Her kan du tegne og skrive. Den funker blant annet hvis du vil skrive bokstaver når du skal søke i telefonlista. I tillegg kan du bruke den som en snarvei til seks utvalgte menyer. Smart løsning!

Head up display gir informasjon om både radiokanaler og anropslisten til telefonen. Veldig bra!

Dette er det nærmeste en DS har kommet infotainmentsystemet til de beste. De er helt klart på rett vei.

DS har fått et stilig head up display på 21". Her har det virkelig vært stor utviklingen de siste årene. DS sin løsning er mer brukervennlig enn mange andre – blant annet fordi du kan bruke den til å se og bla i spillelister/radiokanaler og telefonliste/siste samtaler. Alt som bidrar til at du slipper å knote på touchskjermen er positivt.

Det er trådløst speiling av mobilen – både til Apple CarPlay og Android Auto.

Det du forventer at sensorer og sikkerhetsutstyr er på plass, inkludert automatisk nødbrems, intelligent bremseassistent, frontkollisjon-, kaffepause- og bildsonevarsling. Ryggekamera har egen spylerdyse for rengjøring.

Adaptiv cruisekontroll er på plass – med mulighet til selvkjøring på nivå 2. Det betyr at den i korte sekvenser kan ta ansvaret for all kjøring av bilen.

Det er også verdt å nevne 3D LED-baklysene med dynamiske blinklys, som er riktig så stilige.

Alle vi snakker med har sansen for designet på DS 4. Men noen storselger blir det nok ikke ...

Konklusjon:

Det er litt vanskelig å bestemme seg helt for hva DS 4 skal være. Fullverdig familiebil er det ikke. Ren egobil og sporty, er den heller ikke. Du får ikke firehjulsdrift og den levers ikke som ren elbil (ennå).

Prisen tilsier nok også at denne neppe blir en storselger. Du får for eksempel en Skoda Enyaq iv 80X Sportline med firehjulsdrift til lavere pris enn testbilen. Det illustrerer nok en av utfordringene til DS 4.

Men sistnevnte er virkelig linjelekker, komfortabel og en bil ikke alle andre har – og de setene, da. Oh, mon dieu...

Bilen for deg hvis:

Du vil ha en elegant, ladbar hybrid

Ikke bilen for deg hvis:

Du trenger mye plass og blir lett irritert over litt ulogiske løsninger

Infotainmentsystemet er blitt langt bedre enn på tidligere modeller fra det tidligere PSA-konsernet.

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 10.000 omtaler!

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her – det er fort gjort.

Foreløpig er det ingen vurderinger av nye DS 4.

DS 4 E-Tense Motor og ytelser: Motor: Bensin + elmotor Effekt: 225 hk / 360 Nm 0-100 km/t: 7,7 sek. Toppfart: 233 km/t Forbruk (WLTP): 0,13 l/mil Batteri/lading: Batteripakke: 12,4 kWt Rekkevidde: 60 km (WLTP) Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 440 x 206 x 149 cm Bagasjerom: 390 / 1.190 liter Vekt: 1.653 kg Tilhengervekt: 1.400 kg Taklast: 85 kg Pris: Startpris: 440.000 kroner Pris testbil: 550.000 kroner

