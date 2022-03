Endrer hypotese – tror dødsfall var ulykke

Den avdøde ble funnet i Sandvedparken i Sandnes sentrum ved 10-tiden søndag morgen.

Politiet opplyser onsdag at den foreløpige obduksjonsrapporten ikke tyder på at det har skjedd noe kriminelt.

- Funn på stedet, skader på avdøde og funn ved obduksjon gjør at politiets hovedhypotese er at avdøde har falt ut i elven enten ved et uhell eller ved akutt sykdom. Politiet jobber med å innhente dokumentasjon på sykdomshistorikk, sier Elisabeth Vorland, seksjonsleder etterretning og etterforskning i Sandnes.

Endelig obduksjonsrapport forventes å være ferdig om et par måneder.

Politiet jobber fremdeles med å komme i kontakt med mannens pårørende som er bosatt i utlandet.