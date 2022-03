Dette utfallet sikrer begge lag plassen: – Bare dumt å satse alt

Tre lag kjemper om to plasser. Det ene laget er helt avhengig av at de to andre lagene går for seier.

De to lagene som endte siste i Fjordkraft-ligaen møter de to lagene som har kvalifisert seg fra 1. divisjon til kvalifisering for plass på øverste nivå neste sesong.

Det gjenstår en kamp for alle lag. Comet har ingen sjanse til å ende blant de to beste i kvalifiseringen, men for de tre andre lagene lever ennå håpet.

Før siste runde er det en tvist. Hvis Grüner-Manglerud Star ikke får en vinner i ordinær tid beholder begge lag plassen på øverste nivå.

Da vil det ikke ha noe å si om Narvik eventuelt vinner sin kamp mot Comet. Grüner vil da vinne kvalifiseringen. Manglerud og Narvik vil ha like mange poeng, men det er Oslo-laget som får plassen i Fjordkraft-ligaen på grunn av seier i innbyrdes oppgjør med Narvik.

– Et slag i ansiktet

André Lysenstøen tok over som sportssjef i Narvik på det tidspunktet i fjor hvor klubben ikke visste om de ville bli degradert til 1. divisjon. De ble de. Narvik følte seg urettferdig behandlet og gikk til retten, men avgjørelsen ble stående.

I nord ble de revansjelystne. Et nytt lag ble stablet på beina. Denne sesongen var lenge en parademarsj for Narvik og de sto løpet inn. Nå har de satt seg i posisjon til å kunne rykke opp, men det er noe ubehagelig med å ikke kunne styre sin egen skjebne.

– Vi er helt avhengig av at den kampen får en vinner i ordinær tid, men jeg må svare det kjedelige. Det viktigste for oss er å holde fokus på det vi skal gjøre. Vi må vinne vår kamp. Hva som skjer i den andre kampen er på en måte irrelevant hvis ikke vi gjør jobben vår. Vi er veldig klare for denne utfordringen. Hadde vi blitt spurt om før kvalifiseringen om vi ville vært fornøyd med denne posisjonen før siste runde, så ville vi svart ja! Sier Lystenstøen.

Han tror ikke at de to Oslo-lagene kommer til å kontrollere inn et uavgjort-resultat etter ordinær tid.

OPTIMIST: Narviks sportssjef André Lysenstøen tror hans klubb rykker opp. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Jeg mener at Grüner og Manglerud konkurrerer i samme territorium, for spillere, sponsorer og publikum. Jeg tror ikke de som klubber er så veldig interessert i å ha hverandre i samme divisjon, men man kan jo spekulere i reisekostnader. Det å skulle spille på resultat er ekstremt vanskelig. Jeg tror aldri har hørt om at noen har spilt for å kontrollere inn et uavgjortresultat, sier sportssjefen.

Et opprykk vil bety ekstremt mye for mange i Narvik, mener sportssjefen.

– Vi har jobbet veldig hardt. Gjennom sommeren i fjor fikk vi mye kritikk. Dette vil bety mye for de som gikk gjennom rettssaken, og som har jobbet hardt for å få på plass nok midler. Det har vært en lang og tøff sesong. Vi fikk oss et slag i ansiktet på lørdag, men det er ingen grunn til at vi ikke skal ha tro på det. Vi har kjempegod tro på at det går, sier han.

Lørdag tapte de 8-2 borte for Manglerud

KLAR: Manglerud Star-spiller Steffen Thoresen skal spille torsdagens seier. Han føler seg sikker på seier. Foto: Erlend Borren Kristoffersen

– Bare dumt

Manglerud-spiller Steffen Thoresen er spent før siste kamp. Laget har variert voldsomt, men levert en bra kvalifisering.

Inn til siste kamp kommer laget med bra selvtillit.

– Jeg er hundre prosent sikker på at vi klarer det, sier han.

– Hvor dramatisk vil det være for Manglerud Star å eventuelt rykke ned?

– Jeg tror det blir tøffere og tøffere for hvert år å rykke opp. Veien opp er mye hardere enn det er å holde seg i divisjonen. Så er det selvsagt også en økonomisk del her. Det er ikke lett å skrape sammen et lag som nesten skal spille gratis, svarer han.

Thoresen er fullt klar over at om hans lag sitt sin kamp ender uten en vinner etter ordinær tid vil begge lag holde plassen.

Han kommer ikke til å gå på isen og forsøke å få det utfallet, men om det er uavgjort i sluttminuttene ønsker han ikke at hans lag ofrer alt for å få en seier.

– Om det for eksempel står 2-2 rett før slutt så ser jeg ingen grunn at noen av lagene skal stå ekstra opp for å vinne. Dette er et grunnlag begge lag har lagt før siste kamp. Det ville da bare vært dumt å satste alt for å få tre poeng, sier han.

– En kamp om å overleve

På Grünerløkka er de også veldig spente. Joachim Sommer Nielsen er blant deres viktigste spillere, men han må se kampen fra tribunen. Han er suspendert.

– Sånn det står nå så er det helt åpent, sier han.

– Hvor dramatisk vil det være for dere å rykke ned?

– Jeg vil ikke si at det hadde vært noe dramatisk å rykke ned. Om det skjer, så får ikke vi gjort noe med det, men det hadde vært en enorm skuffelse for mange i og rundt laget. Vi har satset stort for å vise at det er i Fjordkraft-ligaen vi hører hjemme, og jobbet hardt for å bevise det. Vi kommer til å gi alt i den siste kampene. Det er faktisk en om å overleve. Noe annet enn minst ett poeng vil være en skuffelse, svarer han.

Du kan se begge kamper på TV 2 play fra 19.00.