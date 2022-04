Silje Sandmæl: – Enten var jeg gravid eller så hadde jeg hjernesvulst

GOD KVELD NORGE (TV 2): Da Silje Sandmæl møtte veggen var hun sikker på at det var noe helt annet som skjedde.

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl (43) har i en årrekke vært å se i programmer som «Luksusfellen» og «I lomma på Silje».

I 2016 møtte den vanligvis blide og energiske programlederen veggen. Det førte til år der hun hadde konstante hodesmerter og mange negative tanker.

Nå åpner hun opp for programleder Dorthe Skappel (59) om hvordan det var å stå i den tøffe tiden.

Gravid eller svulst på hjernen

Sandmæl er i tillegg til både forbrukerøkonom i DNB og programleder, trebarnsmor. Hun har alltid kjent på et press til å prestere.

– Jeg har alltid trodd at jeg kunne mestre mye mer enn jeg egentlig klarer. Jeg ville være den beste kona, venninna, datteren og moren. Jeg tror det rett og slett kom til et punkt der det var tomt, forteller Sandmæl.

For et par år siden møtte Sandmæl veggen.

– Jeg husker når det skjedde. Jeg var på «Luksusfellen»-opptak. Og da står man foran kamera og skal si hvordan ting har vært. Og så bare gråt jeg. Og jeg skjønte ikke, hva er det jeg gråter for nå? Det var ingen grunn til å gråte. I tillegg var jeg morgenkvalm. Og da skjønte jeg det - jeg måtte jo være gravid.

Sandmæl dro hjem og tok tre graviditetstester. Da de var negative dro hun og tok ultralyd, men heller ikke denne viste at hun var gravid.

– Jeg stolte ikke på det heller. Jeg var fast bestemt på at jeg var gravid. Og det var egentlig starten, forteller hun.

Forbrukerøkonomen hadde konstante hodesmerter. Etterhvert overbeviste hun seg om at problemene kom fra noe helt annet.

– Så begynte jeg å undersøke om jeg hadde svulst på hjernen, for jeg hadde så ekstremt vondt i hodet. Det hadde jeg hatt over lang tid, men jeg hadde bare ignorert det, forteller hun.

Prøvde å finne en kur

Alle rundt henne så hva som egentlig skjedde, og til slutt var hun også selv nødt til å innse hva hun egentlig sto i.

– Jeg bestemte meg for at jeg har ikke svulst på hjernen, og jeg er ikke gravid. Jeg er faktisk utbrent. Og det tok litt tid, sier Sandmæl.

Hun syntes likevel ikke det var lett å slå seg til ro med tanken.

– Jeg brukte veldig lang tid på å prøve å finne en kur, og det gjorde bare at jeg ble verre.

Sandmæl forteller at det varte i et par år og at hun enda ikke er hundre prosent.

– Det er lov å si man har en drittdag

Til tross for at det var utfordrende forteller Sandmæl at hun nå har det bedre enn hun hadde det før smellen.

– Jeg har lært mye av den prosessen. Alt er ikke så fint og flott lenger, som det var før. Det er drittdager, og det tenker jeg er greit å si om noen spør, sier hun.

Hun forteller at venner, familie og barna har vært særlig viktige i den vanskelige tiden. Særlig fordi hun følte hun ikke alltid klarte å være den beste moren.

– Jeg tror det var bra for barna mine å se at mamma kunne være svak. De kunne få lov til å hjelpe og glede meg. Vi har fått en mer åpenhet rundt livet som en berg og dal bane, for de har sett moren sin være nede i kjelleren, sier Sandmæl.

– Akkurat det har barna lært mye av. Det er ikke sånn at man trenger å ha det fint og flott hele tiden. For folk har ikke det.

– Jeg har lært meg å skrike

– Det var et spindelvev i hodet som bare spant og spant, og ble større. Og så gikk jeg på en smell. Men tanker er det veldig vanskelig å stoppe. For meg gjorde klatring at jeg bare kunne koble helt ut.

Sandmæl forteller at hun har lært seg mange pusteteknikker gjennom smellen. I tillegg er det enda en ting hun har begynt med.

– Jeg har begynt å skrike. Det er helt fantastisk også for å bare få ting ut, avslutter hun.