Zelenskyj ber Norge om hjelp – ekspert peker på ett våpenproblem

Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj talte onsdag ettermiddag til den norske statsministeren, regjeringsmedlemmer og Stortinget.

Stortingssalen var fullsatt, og presidenten ble både introdusert og takket av til stående applaus.

I talen takket Zelenskyj Norge for bidraget hittil i krigen. Samtidig ba han om at Norge sender flere våpen.

– Krigen fortsetter. Russland setter inn nye styrker på vår jord for å ødelegge oss. Vi må gjøre mer for å stoppe krigen. Først og fremst trenger vi våpen. Friheten må være bedre utrustet enn tyranniet, sa han.

Krevende å sende noen av våpnene

Zelenskyj ba blant annet om antiskip-missiler og pansrede kjøretøy.

Oberstløyntant i Forsvaret, Geir Hågen Karlsen, sier til TV 2 at det var en målrettet tale, som var tilpasset norsk publikum.

– Han trakk historiske paralleller, pratet om miner og trusler som selvfølgelig resonerer godt i sjøfartsnasjonen Norge, og han hadde veldig konkrete anmodninger om støtte både når det gjaldt våpen og sanksjoner, sier Karlsen.

Geir Hågen Karlsen er oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets Høgskole. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Han mener det særlig er ett problem med noen av de spesifikke våpnene han ber om.

– Både luftvernsmissiler og sjømålsmissiler er svært avanserte våpensystemer. De er mer avanserte enn noe av det Ukraina har mottatt av andre så langt. Det er svært krevende systemer å lære opp. Jeg tror det kan bli vanskelig, sier han.

Ifølge Karlsen er det lettere for Norge å sende panservern.

– Det er en type våpen vi har sendt tidligere, og som er ganske enkle å bruke. Ukraina har også erfaring med dette allerede, så det er det som er mest hensiktsmessig å sende.

– Må være forsiktig med hva vi sender

Karsten Friis er leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar i NUPI (Norsk utenrikspolitisk institutt). Han sier talen var som forventet.

– Talen lignet på andre taler han allerede har holdt, men det virket likevel som den var spesifikt til Norge på noen punkter.

Når det gjelder forespørselen om flere våpen fra Norge, sier Friis at dette er missilvåpen Norge har, og som blir utviklet på Kongsberg. Men om de står lett overførbare, vet heller ikke han.

Karsten Friis i Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Foto: Christopher Olssøn

– Det burde ikke være vanskelig for Norge å sende noen av disse våpnene til Ukraina, men det er vanskelig å sende avansert utstyr Ukraina ikke har fra før, sier Friis, og fortsetter:

– Vi er nødt til å sende våpen vi vet ukrainerne ikke må lære seg opp på, og bygge opp fra grunnen av. Det blir krevende. De bør helst være enkle å bruke, eller eksisterende våpen de allerede har. Det er ikke sikkert det er så enkelt å sende alt han ber om, sier han videre.

Mener det er dumt å sende våpen

Tor Syrstad er psykolog, statsviter og stipendiat ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han mener talen til Zelenskyj er en åpenbar legitimering av eget styre, for et land som ikke er en fri nasjon, men som prøver å bli det.

– Han skaper den geniale identitetsmessige kontrasten mellom godhet og ondskap. Det er alt historiefortelling og politikk handler om, sier han.

At Zelenskyj ber om flere våpen, synes han imidlertid er dumt.

– Jeg synes Putin har feil i alt han gjør og sier, men det er én ting han har rett i, og det er at det å sende våpen til militæret i et annet land, er å blande seg inn i krigen, sier han.

– I denne situasjonen er det ekstremt farlig, mye farligere enn folk tror, å blande seg inn, sier han videre.

Han understreker at han støtter Ukraina, men at det på lang sikt ikke vil være lurt å risikere å la det bli en storkrig.

Churchill og Zelenskyj

Zelenskyj har tidligere talt til en rekke andre land i Europa, samt USA, Canada, og EU. Tirsdag talte presidenten til Danmark, hvor han hevdet at fiendtligheten har nådd et høyere nivå enn under andre verdenskrig.

Stortingets talerstol er forbeholdt norske folkevalgte. Før Zelenskyj har det bare blitt gjort tre unntak fra den regelen. Winston Churchill er én av dem.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) har derfor omtalt begivenheten som historisk. Han trodde i forkant av talen at Zelenskyj ville komme med en klar beskjed til Norge.