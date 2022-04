Bil er stort sett en dårlig investering. Verditap er et ikke altfor hyggelig stikkord i den sammenhengen. Det er vel noe de fleste av oss har erfart. Mange mer enn én gang også.

I det «grønne skiftet» vi er midt oppe i nå, skulle man kanskje tro at en aldrende og stor SUV med en like aldrende dieselmotor, kanskje er «verstingen» i en slik sammenheng.

Men slik er absolutt ikke alltid. Et stort unntak er Toyota Land Cruiser. Dette er en bil som ikke bare holder seg godt i pris. Den kan faktisk vise til verdiøkning de siste årene. Smått utrolig, men likevel sant.

Smart kjøp for noen år siden

En av dem som fikk et lite prissjokk i så måte, er vår egen bilekspert Benny Christensen. Han kjørte nettopp Land Cruiser i flere år.

– Den ble byttet ut mot en elbil i 2017. Etter det har jeg ikke fulgt så nøye med på prisutviklingen, forteller Benny.

Men under innspillingen av den nye sesongen bruktbiltester, havnet de legendariske Toyota SUVen igjen havnet under lupen hos bileksperten.

– Ja, for kjøpte man denne for noen år siden, gjorde man noe smart, sier Benny.

– Det var en handel jeg var godt fornøyd med. Interessen var skyhøy. Bilen ble solgt raskt og jeg fikk den prisen jeg ville ha. Det vil si det samme som jeg hadde gitt for den et par år tidligere. Jeg burde kanskje skjønt "tegninga" allerede da ...

God framkommelighet er noe av det eierne av disse bilene setter pris på.

Hadde fått 100.000 mer nå

Siden har det altså skjedd noe med prisen på denne bilen. De har økt.

– Ja, og ikke bare litt heller. Hadde jeg solgt den samme Land Cruiseren nå, ville jeg trolig fått 100.000 kroner mer for den. Det er jo helt utrolig. Bilen min var en fin, ryddig og velstyrt 2010-modell, som hadde gått drøy 160.000 kilometer. Den ble solgt for 285.000 kroner, den gangen. Når jeg nå sjekket prisnivået, trodde jeg knapt det jeg så, sier Benny.

Han kontaktet en god kompis i Land Cruiser-miljøet bare for å dobbeltsjekke. Han oppga alle "data" for gamlebilen, og bad om et prisestimat.

– Oppunder 400.000 kroner var svaret jeg fikk. Jeg fikk også flere eksempler på at dette med prisøkning stemmer. Han skulle blant annet selv selge en bil som hadde vært i familien i åtte år. Prisen var forventet å være vesentlig høyere enn hva som ble betalt for den som bruktbil da den ble innkjøpt.

Toyota Land Cruiser er en legende. Bilene har blitt produsert siden 50-tallet.

En viktig dato

– Hva tror du dette skyldes?

– Bilene er jo smått legendariske med tanke på kombinasjonen plass, driftssikkerhet og framkommelighet. Dessuten er de dyre som nye. Rundt 1,2 millioner som personbil.

I den forbindelse er det én dato som er viktig å merke seg. Nemlig 1.1. 2014.

– Biler som er registrert første gang i Norge før den datoen, kan bygges om til varebil rimeligere, eller avgiftsfritt, om de er 10 år eller eldre. Det gjelder ikke bilene etter nevnte dato, forklarer Benny avslutningsvis.

Han tror at mange biler nå kjøpes inn for å bygges om fra varebil til personbil. Rundt 90 prosent av de som ble solgt nye i Norge var varebiler.

Det er ikke så ofte man opplever at brukte biler faktisk kan stige i pris. I alle fall ikke når vi snakker bruksbiler, og holder klassikere og veteranbiler, med samlerstatus utenfor.

Men vi har sett dette tidligere. På VW e-Golf opplevde vi noe av det samme for noen år siden, da den var på det mest populære og ventetiden var lang. En annen bil som vi har sett noe av det samme på er Volvo XC70. En bil som nå ikke produseres lenger.

Som så mange ganger før, henger dette sammen med kombinasjonen tilbud og etterspørsel. Men bil behøver altså ikke å være dårlig investering. Selv ikke en gammel dieselbil.

