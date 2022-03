Var lei pulverkaffen på jobb – nå gjør han suksess med en genial idé

Pilot Steffen Renå Hamre (33) ønsket å dekke eget kaffebehov på jobb. Da han var permittert under pandemien, kom han på en genial gründeridé.

Pilot Steffen Renå Hamre setter pris på en god og smakfull kaffe, spesielt på jobb. I en fartsfylt arbeidshverdag i cockpiten, med flere hotellopphold, blir det ofte en enkel kaffeløsning med pulverkaffe.

Det ble Hamre fra Hommelvik lei av, og han tror ikke han er alene om å tenke slik.

– Folk flest er glad i en kaffekopp, men jeg er ikke så fan av pulverkaffe. Den er enkel og har ikke like mye kvalitet. Jeg synes ikke det rettferdiggjør skikkelig kaffe, sier Hamre til TV 2.

Først da han var permittert en periode under pandemien, grublet han på en idé som han trodde kunne hjelpe han med problemet.

Hentet inspirasjon

33-åringen forteller at dersom man betaler rundt 50-60 kroner på en kaffebar, så får man en god kaffe fordi kaféen har tilgang på riktig utstyr.

– Dersom man ikke har utstyret fordi man er på en bilferie eller et hotell, så sitter man bare igjen med en enkel, og lite god, kaffe, sier piloten.

Hamre ønsket derfor å finne en løsning som ville gi folk en kaffe av god kvalitet, som også skulle også være enkel å lage.

– Jeg tenkte at te-poser er genialt. Det har vi drukket i mange år. Jeg er ingen barista, men ville prøve meg frem og eksperimentere, forteller han.

Til slutt satt trønderen igjen med et ferdig produkt: kaffe-posen Plane Coffee.

En kaffe-pose med spesialkaffe fra fairtrade bønder som man bare tilsetter litt vann for å få det som Hamre beskriver som fersk kaffe.

SELGER BRA: Steffen Renå Hamre sier at kaffe-idéen hans har solgt bra etter bare to måneder. Foto: Jon Håkon Slungård

Det var Trønder-Avisa som først omtalte saken.

Salget har tatt av

Hamre har jobbet som pilot i Norwegian siden 2017 og får skryt blant sine kolleger for sitt nye produkt. Flere undrer seg over hvorfor te-poser for kaffe ikke har kommet til Norge før.

– Man må kanskje være litt nysgjerrig og gæren nok til å prøve, ler 33-åringen.

Pakkene produseres gjennom et amerikansk selskap som har en egen patent på kaffe i teposer, men Hamre har ikke sett noe til lignende produkt i Nord-Europa.

Trønderen har kun jobbet med deltidsprosjektet Plane Coffee i to måneder, men salget har likevel skutt i været på nettbutikken.

– Jeg skal fortsette så lenge folk vil ha det, sier Hamre.

Han sier at de fleste kundene hans til nå har vært friluftsliv-engasjerte mennesker som ønsker å ha fersk kaffe lett tilgjengelig på hytta eller en fjelltopp.