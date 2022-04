Ute av Kompani Lauritzen – ble venn med den han fryktet mest

Etter et heftig og søvnløst døgn, var det til slutt Mayoo Indiran som måtte forlate Setnesmoen leir – et noe usannsynlig vennskap rikere.

Det var to slitne typer som møtte hverandre i dimmekamp i lørdagens episode. Aspirantene hadde akkurat tilbakelagt et helt døgn uten søvn, med oppdrag som skulle teste deltakernes evne til å holde fokus.

Dimmekampen mellom Mayoo Indiran (31) og Dennis Siva Lie var intet unntak. TV-profilene skulle nemlig spille en noe mer avansert form for «Memory», hvor de i tillegg til å finne par blant de 36 bildekortene, også måtte unngå «bombene» på brettet.

– En stor glede

Siva Lie fikk raskt et forsprang på antall stikk, og vant til slutt 5-1. Indiran tar imidlertid ikke tapet særlig tungt.

– At Dennis slår meg i en dimmekamp, ser jeg ikke på som et tap i det hele tatt. Han har vært en stor glede å dele Kompani Lauritzen-opplevelsen med. Ikke bare det, han presterer alltid. Både individuelt og i lagkonkurranser. Han er faktisk en av mine nærmeste her inne, forklarer 31-åringen, like etter at han har forlatt innspillingen.

MEMORY: Mayoo Indiran og Dennis Siva Lie (t.h.) møtte hverandre i en noe mer avansert form for Memory i dimmekampen. Foto: Matti Bernitz /TV 2

Indiran legger ikke skjul på at han synes det er trist å skulle reise fra resten av gjengen, men prøver heller å fokusere på alt han har fått med seg fra oppholdet.

– Jeg føler at jeg har opplevd alt jeg hadde håpet å oppleve, og mye mer enn det. Så jeg reiser ikke hjem med et tungt hjerte. Jeg reiser hjem med en god følelse, og det kan ikke bli bedre. Jeg har fått maksimalt ut av oppholdet mitt, sier han.

TAR FARVEL: Mayoo tapte dimmekampen, og tar farvel med resten av aspirantene. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Fryktet én person

At det er vemodig å skulle reise fra de andre aspirantene sier seg i grunn selv, men Indiran røper at det ble et litt følelsesladd øyeblikk da han skulle si farvel til befalet også.

– Det var et rørende øyeblikk for meg. De har stått for mye lærdom for meg i løpet av oppholdet. Jeg har hatt noen dype samtaler med hver og en av dem, spesielt med fenriken, forteller han.

Noe av det TV-profilen bekymret seg mest for før han ankom Setnesmoen, var voksenkjeft. Dette førte til at han slet med å finne roen de første dagene, og at særlig fenrik Geir Aker raskt ble en person han fryktet.

– Han startet oppholdet vårt med å være veldig hard mot oss, og da fikk jeg et «spacet» forhold til ham til å begynne med, forklarer Indiran.

Det endret seg radikalt i løpet av oppholdet.

– Han er den jeg kommer best overens med av befalet i dag. Vi har hatt mange dype samtaler og han er en klok mann, forklarer Indiran.

Har fortsatt litt kontakt

Indiran begynte etter hvert å se på fenriken som en god venn, og at han ved flere anledninger fant nye krefter etter en prat med fenriken.

– Jeg har blitt utrolig glad i han på kort tid, og ja, jeg kommer til å ta det vennskapet med meg videre. Det er godt å ha en fenrik som han å kunne gå til, når du trenger noen å prate med, når du trenger trøst, når du trenger motivasjon. Når du er usikker på ting. Han har alltid et svar på alt. Det er det som er så flott med ham,

Indiran bekrefter overfor TV 2 at han fortsatt – et drøyt halvår etter innspilling – har litt kontakt med fenrik Aker.

– Vi tekster hverandre innimellom, og han er flink til å følge med og gi ros, sier han blidt.