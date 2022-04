Letter på sløret: – Jeg liker at det blir litt rykter rundt det

Birk Ruud (21) legger bak seg en sesong av de sjeldne. I tillegg til OL-gull i Beijing, vant han sesongens siste slopestyle-renn i friski-verdenscupen og ble sammenlagtvinner i Park & Pipe.

Flere år før Big Air i det hele tatt ble en OL-gren, satte Ruud seg et mål om å ta et OL-gull. I forkant av årets OL forberedte han seg på hvordan han skulle takle suksessen, dersom det skulle gå hele veien.

OL-GULL: Birk Ruud jublet for OL-gull under friski Big Air finale for menn under vinter-OL i Beijing 2022. Foto: Fredrik Varfjell/ NTB

– Jeg har vært bevisst på det, og jeg har snakket med folk som har tatt medaljer om at tiden etter OL kan bli en utfordring. Jeg har hørt at det er noe som heter «post olympics hangover», sier han og forklarer:

– Du jobber så lenge og så hardt for et øyeblikk. Når du oppnår det, så kan ting føles litt tomt etterpå, så hele pakken her har vært viktig for meg. Både det å ta det OL-gullet, for det har jeg veldig lyst på uansett hvordan jeg føler meg etterpå, men også ha fokus på å få koblet av med å gjøre andre ting, for det er mye på en gang og enorme inntrykk. Livet forandrer seg litt på kort tid.

Flørter med snowboard

For å kunne koble av og legge skiene litt til siden etter OL, begynte han 21-åringen å stå på snowboard.

– Det å ha noe annet å fokusere på ofte er anbefalt, hvert fall av Olympiatoppen. Jeg har stått på snowboard, kost meg, prøvd å koble av og gjort det som ikke får meg til å tenke for mye på prestasjoner eller forventninger.

– Folk får jo litt forventinger når du står på snowboard. Hva tenker du om det?

– Jeg liker at det blir litt rykter rundt det, men utgangspunktet mitt er at jeg ønsker å bli så god som jeg kan bli i alt jeg gjør – også på snowboard. Da er det lett å tenke at jeg har noen planer med det. Jeg skal aldri si aldri, men foreløpig er det den perfekte avkoblingen for meg.

Ruud forteller at snowboardkjøringen holder han sulten og motivert, samtidig som at han får den avstanden han trenger.

– Det er noe jeg er fornøyd med og noe av grunnen til at jeg at klarte å vinne verdenscupen sammenlagt, tror jeg. Jeg har kun stått på snowboard hjemme og bare stått på ski i verdenscupene, avslører han.

Dette gjør han lykkelig

Til tross for hans unge alder, har verdensmesteren allerede opplevd mange nedturer og oppturer. For Ruud har det derfor vært viktig å skape sin egen lykke.

– Mennesker liker å håpe på evig lykke. Det tror ikke jeg på, for det finnes ikke. Lykken ligger i å løse problemer og oppgaver. Det er en evig reise og jeg blir lykkelig av å føle på mestring, få til ting og løse utfordringer – og det er egentlig alt jeg gjør. Men så gjør jeg det så godt jeg kan, og pusher meg selv.

EGEN LYKKES SMED: For Birk Ruud er det viktig å være ansvarlig for egen lykke. Foto: God morgen Norge

Derfor har han allerede noen tanker om hvordan han skal skape sin egen hverdag den dagen skiene blir lagt på hylla for godt.

– Jeg har alltid vært glad i å gjøre mye ting og jeg har mye kapasitet. Jeg har holdt på med trampoline-camper med barn på sommeren, også har jeg blitt inspirert av andre i familien som snekrer, sier han og fortsetter:

– Jeg kunne for eksempel tenke meg å bli tømrer, sånn at jeg kan ha som hobby å pusse opp en hytte. Fysisk arbeid er fint også liker jeg å se endring ut ifra hvor mye arbeid jeg legger inn. Det er mye ting jeg kan gjøre, men nå er jeg bare snart 22 år, så jeg har tenkt meg åtte år til med ski, så jeg har god tid.

Dermed rekker han to OL til hvis alt går etter planen.

– 2030 er mitt siste OL. Det sa jeg da jeg var 14 år og forholder meg fortsatt til 14 år gamle Birk.

– Så vi trenger ikke å bekymre oss for at motivasjonen din blir borte innen den tid?

– Absolutt ikke. Det er alltid nye ting å kjempe for og jobbe for, også får vi se om det er ski eller snowboard, sier han med et lurt smil.