De første flyktningene fra Moldova til Norge i neste uke

Som en konsekvens av den russiske invasjonen i Ukraina, har nabolandet Moldova opplevd en så massiv flyktningstrøm at de så seg nødt til å be omverden om å overføre noen av flyktningene til seg, noe Norge har sagt seg villig til.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) bekrefter overfor TV 2 at de første ukrainske flyktningene som Norge skal hente ut fra Moldova kommer hit i neste uke.

– Planen er er at de kommer i neste uke, og så ser jeg frem til at vi kan ta imot dem på en god måte i Norge, sier Mehl til TV 2.

– Når i neste uke?

– Vi må komme tilbake til det nøyaktige tidspunktet, for det er flere faktorer som kan gjøre at det forskyver seg.

Sagt ja til 2500 flyktninger

På anmodningen om hjelp fra Moldova sa Norge ja til å hente 2.500 ukrainske flyktninger fra landet.

I tillegg har Norge sagt ja til overføring av 550 pasienter fra Moldova.

Moldova er blant nabolandene til Ukraina, og har til sammen tatt imot over 3,5 millioner flyktninger siden Russland invaderte Ukraina 24. februar.

Flyktningstrømmen og krigen i Ukraina får store konsekvenser for Moldova, et land som allerede før krigen var regnet som et av Europas fattigste land.

TV 2 skrev tirsdag at Utlendingsdirektoratet (UDI) var i gang med forberedelsene til å hente flyktningene fra Moldova og at Justisdepartementet har gitt en klar instruks om hvem som skal prioriteres.

Disse skal prioriteres

Øverst på listen står personer som har familiemedlemmer i Norge, og dette er ikke begrense til kjernefamilie. Flyktninger med annen tilknytning til landet skal også prioriteres.

I tillegg kommer følgende grupper:

*Personer med funksjonsnedsettelser med familiemedlemmer

* Personer med alvorlig helsetilstand med familiemedlemmer

*Gravide kvinner

*Mødre med små/mange barn

*Øvrige personer med sårbarheter