Solbakken hyller stjernenes bytur: – Noe av det beste

De norske landslagsspillerne rundet av de to privatlandskampene med fest på byen i Oslo. Det er landslagssjef Ståle Solbakken glad for.

Det ble i natt publisert en rekke bilder og videoer av omtrent hele landslaget som festet på utestedet Michaels på Briskeby i Oslo etter tirsdagens 9-0-seier over Armenia.

Artisten Tshawe Baqwa har blant annet lagt ut bilder av seg selv med Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard.

Linni Meister har publisert bilder av Ødegaard, Sander Berge, Mats Møller Dæhli og Joshua King.

På andre publiserte videoer ser man at stort sett hele landslagstroppen var til stede. Den tidligere landslagsspilleren Jan Gunnar Solli var DJ på utestedet.

Onsdag morgen møter landslagssjef Ståle Solbakken TV 2 til intervju utenfor spillerhotellet på Storo i Oslo for å oppsummere landslagssamlingen, som han beskriver som perfekt etter 2-0 over Slovakia og 9-0 over Armenia.

At spillerne drar ut og slipper seg litt løs etter ni dager med treninger og kamper, har han ingen innvendinger mot. Tvert imot.

– Jeg synes det er veldig bra at de går ut og koser seg sammen etter en lang samling med mye hotell, treninger, mat og søvn. De har veldig godt av å komme ut og lufte seg litt, sier Solbakken til TV 2.

– Hvilken effekt kan det ha for samholdet i en tropp?

– Jeg tror det er noe av det beste du kan gjøre som teambuilding etter å ha hatt noen gode opplevelser sammen. Og så er det sikkert noen som gjerne skulle hatt en enda bedre opplevelse individuelt. Men at deså kan gå ut og kose seg litt og treffe normale folk utenfor det hotellet her, det tror jeg er veldig, veldig sunt, sier Solbakken.

Han opplyser at han ikke gir spillerne noen regler og instruksjoner før en slik bytur, og at han går ut fra at de er innforstått med hva som er greit og ikke.