Trond Fausa Aurvåg er med i Christopher Nolans nye film

Det melder Deadline.

Trond Fausa Aurvåg, godt kjent for norske TV-seere fra serier som «Neste Sommer», «Vikingane» og «Lilyhammer», skal spille mot store navn som Emily Blunt, Florence Pugh, Matt Damon, Robert Downey Jr og Rami Malek.

Filmen skal være basert på den Pulitzer-prisvinnende boken «American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer» av Kai Bird og avdøde Martin J. Sherwin.

«Oppenheimer» handler om J. Robert Oppenheimers rolle i utviklingen av atombomben. Den anerkjente regissøren Christopher Nolan, kjent for blant annet «Inception» og «The Dark Knight»-trilogien, står for regi på filmen.

Nolan skriver sitt eget manus og produserer sammen med Emma Thomas og Charles Roven. Premieren skal være satt til 21. juli 2023, ifølge Deadline.

Fausa Aurvåg har tidligere vunnet Amandaprisen for rollen sin i «Den brysomme mannen», og Gullruten for prestasjonen i «Lillyhammer». Han er gift med skuespiller Lena Kristin Ellingsen (41), og sammen har de tre barn.