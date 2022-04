– Jeg skal blø for drakta

Se HamKam - Lillestrøm på Eurosport Norge lørdag klokka 16. Alle kampene i Eliteserien og OBOS-ligaen ser du på TV 2 Play.

Kristian Eriksen tjuvstartet sesongen som frisbeegolf-spiller noen dager før HamKam-Lillestrøm i Eliteserien på lørdag.

– Du blir litt rusten etter en vinter uten kasting, sier Eriksen.

Men, Eriksen fikk vist TV2 som ble med på banen i Ankerskogen i Hamar at treffsikkerheten er godt ivaretatt. Så spørs det hvordan det er med scoringsteften på fotballbanen.

– Jeg føler at jeg er så klar og så godt forberedt som jeg kan være, sier han.

Forberedelsene har vært spesielle. Det har rett og slett vært en turbulent vinter for Eriksen foran årets seriestart på Briskeby Gressbane.

For det kunne fort blitt sesongåpning for Kristian Eriksen på Aspmyra i Bodø – som Rosenborg-spiller.

– Jeg klarer å gå videre etter det som skjedde og jeg skal jobbe steinhardt for laget. Jeg skal blø for Hamkam-drakta, sier Eriksen.

OPPRYKK: Kristian Eriksen jubler etter at de vant fotballkampen i 1. divisjon mellom HamKam og Jerv på Briskeby stadion i Hamar. Foto: Javad Parsa / NTB

Eriksen har vært en av de mest omtalte fotballspillerne i Norge denne vinteren etter at Rosenborg ville kjøpe Hamkams store målscorer.

Eriksen selv ble smigret og ville dra, men Rosenborg-trener Kjetil Rekdal, som ledet Hamkam til opprykk i fjor, fikk et bestemt nei fra klubben.

– Det må jo ha vært litt av et kompliment å være ønsket av Rosenborg?

– Så klart, jeg ser jo det som en bekreftelse på at den treningen jeg har lagt ned over flere år betaler seg.

– Tror du at det blir like enkelt å «vise seg fram» på nivået høyere, i Eliteserien, og at tilbud fra klubber som Rosenborg dukker opp igjen?

Kristian Eriksen, kåret til årets spiller i OBOS-ligaen i fjor. Foto: Fredrik Hagen

– Aner ikke, jeg skal gjøre jobben min for HamKam., så får vi se. Jeg har alltid hatt ambisjoner om stadig å bli bedre og følte at tidspunktet var det rette nå.

– Hva kan HamKam - med Kristian Eriksen på laget - utrette i Eliteserien?

– Målet vårt denne sesongen er å klare oss. Vi er en skikkelig kameratgjeng i «Kamma», uten alt for mye Eliteserieerfaring. Men vi skal jobbe steinhardt og det skal gjøre vondt å møte oss, sier Eriksen.