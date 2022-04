Ble slengt 30-40 meter i lufta i skianlegg: – Egoet til folk er stort

For første gang på tre år forventer skianleggene en vanlig påske med stappfulle bakker. Skal du ut i bakken, er det noen ting som er særlig viktig å huske på for å unngå skade.

Skianlegg over hele landet tar denne påsken imot skientusiaster fra både inn- og utland.

Til tross for sol, snø og ferieidyll, er det ikke alltid udramatisk når det hoper seg opp med mennesker i skibakkene. Det fikk Harald Storvik (62) fra Oppdal oppleve for fire år siden.

– Jeg kjørte i bakken i Oppdal og nærmet meg bunnen, da det plutselig kjørte en kraftig kar rett inn i meg bakfra, forteller han.

Storvik ble slengt 30-40 meter i lufta, og endte opp med fire brudd i den ene armen.

– Verstingene er mannfolk

Ulykken har satt en skikkelig støkk i den skiglade oppdalingen, som fortsatt sliter med plager etter påkjørselen.

– Jeg blir nervøs når jeg hører folk komme bak meg i bakken, og senker farten, forteller han.

PÅKJØRT: Harald Storvik (62) ble påkjørt av en annen alpinist i bakken og pådro seg varige skader i armen. Foto: Privat

Storvik står gjerne 100 dager på ski i løpet av et år, og ser ofte det han kaller «uvettig kjøring».

– Egoet til folk er litt stort. De tror de er skikkelig gode, så er de ikke det likevel. Verstingene er mannfolk på 40 til 60 år.

I påskeferien er det ingen tvil om at Storvik skal stå på ski, men alpint blir det nok ikke. I fellesferiene holder han seg til langrenn.

– Det er for mye folk som kjører i bakken uten kontroll. Og er det én ting du må ha når du skal stå på ski med folk rundt deg, så er det 100 prosent kontroll, sier han.

Fart forbindes med risiko

Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner er en forening som blant annet jobber med sikkerhet i skibakker. De oppgir aldri tall for antall skader, siden anleggene selv «eier» disse.

– Det vi kan si er at det er liten fare for å skade seg, sett i sammenheng med at vi har over syv millioner betalte skidager i våre over 200 alpinanlegg i Norge i løpet av en normal vinter, sier daglig leder Camilla Sylling Clausen til TV 2.

Hvis man ser på skadetallene til Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner de siste 15 til 20 årene, viser beregninger at en skikjører som står på ski fire dager i sesongen kan stå på ski i omtrent 360 år før en skade som trenger legebehandling inntreffer.

GOD SIKKERHET: Camilla Sylling Clausen, daglig leder i Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner, forteller at det er liten fare for å skade seg i norske skianlegg. Foto: Privat

Likevel er Sylling Clausen klar på at aktiviteter i fart alltid er forbundet med en viss risiko.

– Skadefrekvensen er naturlig forbundet med antallet gjester i anlegget, og vi vet at feriene som jul, vinterferie og påske er viktige uker for alpinanleggene da mange norske og utenlandske gjester legger turen ut på ski.

Derfor kan man se en viss økning i skader i disse ukene. De vanligste skadene oppstår når en skikjører selv faller. Ofte vil man pådra seg håndleddsbrudd, vridninger i kne eller beinbrudd, forteller Sylling Clausen.

– Det hender at gjester kolliderer, og ofte er det samme type skader vi ser da. Men da kommer jo momentet med at to mennesker i fart gjør at skaden kan få litt større konsekvenser.

SIKKERHET: Et viktig sikkerhetstiltak er å polstre alle installasjonene i skibakken. Foto: Ola Matsson / Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner

– Litt som i trafikken

Sikkerhet i skibakker er den høyest prioriterte oppgaven i norske skianlegg, og over hele landet jobbes det for å redusere skaderisiko med sikring, merking og preparering i bakkene.

– Vi skilter og merker slik at gjestene skal finne frem, finne bakke til riktig ferdighetsnivå, og møte preparerte bakker uten hindringer i løypa. Så er det opp til gjestene våre å følge alpinvettreglene, sier Sylling Clausen.

Dette er internasjonale regler og er godt merket på gule skilt ute i skibakkene, og noen steder også der man kjøper heiskort, forteller Sylling Clausen.

Alpinvettreglene 1) Ansvar for å unngå skade Du må forholde deg på en slik måte at du ikke er til fare for deg selv eller andre. Du skal til enhver tid ha nødvendig kontroll på ski- og snowboardutstyret ditt. Du er ansvarlig for å unngå at utstyret gjør skade på personer eller annet materiell. 2) Avpass farten etter forholdene Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, vær og føreforhold og trafikk. 3) Vikeplikt Hvis du kommer bakfra, har du ansvar for å kjøre på en slik måte at du ikke utsetter andre for kollisjon. 4) Forbikjøring/utforkjøring Du kan kjøre forbi en annen skiløper eller snowboarder forutsatt at vedkommende får tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser. Det er forbudt å kjøre rett utfor, unntatt ved organisert trening. 5) Starte, kjøre inne i eller svinge oppover i nedfarten Kjører du inn i, eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans. 6) Stopp i nedfarten Med mindre det er absolutt nødvendig, skal du unngå å stoppe i nedfarten på trange steder eller steder med begrenset oversikt. Etter fall på et slikt sted, skal du bevege deg bort så raskt som mulig. 7) Til fots i nedfarten Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken. 8) Respekter skilt og markeringer Følg skilting, merking og anvisninger. 9) Hjelp ved ulykker Ved skader har enhver skiløper eller snowboarder plikt til å hjelpe. 10) Identifikasjon Ved skader og ulykker har vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia. NB! Vær også obs på at det er forbudt å oppholde seg i alpinanlegget utenfor åpningstid. Samt at overtredelse av alpinvettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget. Kilde: Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner

– Ved å følge disse hjelper man til å redusere skaderisiko for seg selv og andre. Litt som i trafikken, der vi jo også alle sammen må følge trafikkreglene for at det skal gå bra.

Hun peker også på viktigheten av at skikjørere har kontroll og reduserer farten slik at man kan holde seg i bakken, også hvis man skulle være så uheldig å falle.

– Overvurderer egne evner

Denne påsken er skianleggene åpne for både nordmenn og utenlandske turister. Det er den første normale påsken siden 2019.

Noen prøver kanskje slalåmski for første gang, mens andre ikke har brukt skiene sine på lang tid.

– Vi har alltid uerfarne gjester i bakkene våre heldigvis, og det er vi veldig glade for, for det betyr at det stadig er nye gjester som er nysgjerrige på skikjøring, forteller Sylling Clausen.

Likevel bør man ikke være redd for at folk med mindre gode skikunnskaper fører til flere skader, skal vi tro Sylling Clausen.

– Det vil nok alltid være noen som overvurderer egne evner eller har lyst til å «tøffe seg litt», så det er ikke slik at det er nybegynnere som nødvendigvis utgjør den største risikoen for seg selv eller andre, forteller hun.

Markedsansvarlig i SkiStar Hemsedal, Anne-Lise Holde Dokken, forteller at det slettes ikke er slik at de utenlandske turistene forårsaker flest uhell i bakken.

– De utenlandske turistene er flinkere til å gå på skiskole enn nordmenn, forteller Holde Dokken.

Hun tror at nordmenn tenker at det å stå på ski er noe vi skal kunne, og at vi derfor er dårligere på å oppsøke hjelp, selv når vi kunne trengt noen timer hos en skiinstruktør.

OPPMERKSOM: Anne-Lise Holde Dokken, markedsansvarlig i SkiStar Hemsedal, forteller at det er viktig å være oppmerksom på andre skikjørere, i tillegg til å kjøre etter egen evne. Foto: Privat

I tilfelle ulykke

Holde Dokken sier at det er sjeldent de må hjelpe folk i Hemsedal, men dersom du skulle være så uheldig å skade deg i bakken, så har hun noen gode råd til hva de rundt deg skal gjøre.

– Det første man må gjøre er å sikre skadestedet, forteller hun.

Dette kan gjøres ved at turfølget, eller andre som ser ulykken, setter ski og staver ned i snøen bak den skadde som en slags varseltrekant. Da unngår man at noen kjører på den skadde.

– Så må noen ringe skipatruljen i skianlegget, så den skadde kan bli hentet og kjørt ned til skipatruljehuset, fortsetter hun.

Der vurderer de om den skadde trenger å bli kjørt til legevakt eller sykehus.

Holde Dokken minner om at arbeidet de gjør i bakken er med på å minske risikoen for ulykker, og at det derfor kan være farlig å kjøre utenfor løypene.

– Vi sikrer kun preparerte bakker, etter kravene i bransjestandarden som gjelder for alpinanlegg i Norge. All skikjøring utenfor preparerte områder, er på eget ansvar.