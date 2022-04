Unge blir feitere og elsparkesyklene flere: – Veldig alarmerende

Solen har akkurat stått opp hos familien Bårdsen på Laksevåg i Bergen når TV 2 besøker dem i slutten av mars.

– Jeg skal sykle i dag, ikke sant? sier Mats (15) til pappa Karl Morten Bårdsen (50) over frokostbordet

Pappaen til Mats sier at sykkelværet er ekstra fint denne dagen, til tross for at gradestokken fremdeles peker mot blått. Men det hindrer ikke Mats i å sette seg på sykkelen.

Det ser det ut til at han er helt alene om.

SYKLER: I slutten av mars var Mats Bårdsen den eneste fra ungdomstrinnet ved Holem skole som syklet til skolen. De andre elevene brukte elsparkesykkel. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Saken om 15 år gamle Mats ble først omtalt i et debattinnlegg i avisen BT.

Sparkesykkelen frister

TV 2 følger med Mats på sykkel til Holen barne- og ungdomsskole i Bergen. Den nyoppussede skolen har gode fasiliteter – deriblant en splitter ny sykkelparkering som kan huse opp mot 200 sykler.

Mens Mats låser fast sykkelen sin med både puls og litt kalde fingre, suser flere av klassekameratene hans forbi oss på elektriske sparkesykler. Andre kommer gående opp bakken fra busstoppet like ved.

– Veldig skremmende

– I min barndom var sykling fast måte å komme seg til og fra skolen på, men nå ser det ut til at det har skjedd en endring. Jeg har en sterk mistanke om at det handler om disse elsparkesyklene, for de fantes jo ikke før, sier pappaen til Mats.

SYKLER ALENE: Slik så det ut da TV 2 besøkte Holen skole i slutten av mars. Mats Bårdsen (15) var den eneste som syklet til skolen. De andre elevene brukte elsparkesykkel. Foto: Vilde Roald / TV 2

Flere forskere er enige med pappaen til Mats, og understreker at den skremmende utviklingen må tas på alvor.

– Det er absolutt ikke bra at barn og unge bytter ut det å gå eller å sykle. Kroppen er skapt til å brukes, den MÅ brukes, fortviler Jarle Berge.

Han er doktorgradsstipendiat ved Sykehuset i Vestfold, og forsker på sykelig overvekt og effekten av fysisk aktivitet.

SKREMMENDE: Forskeren Jarle Berge opplyser at dagens barn og unge er i langt mindre fysisk aktivitet enn det man var før. Det kan få alvorlige konsekvenser. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Rapporten HEVAS fra 2020, som fokuserer på fysisk aktivitet blant barn og unge mellom 11 og 15 år i Europa, viser en uheldig utvikling: fire av fem møter ikke anbefalingen om å være i fysisk aktivitet i 60 minutter hver dag. Og statistikken fortsetter å stupe, opplyser forskeren.

Etter det TV 2 kjenner til, finnes det ikke sikker forskning som slår fast at den elektriske sparkesykkelen har skyld for at barn og unge er i mindre fysisk aktivitet. Likevel mener forskeren at fremkomstmiddelet er en av flere soleklare syndebukker.

– Det er både skremmende og alarmerende, sier Berge.

Barn blir feitere

Helseundersøkelsene Ung-HUNT4 og HUNT viser at færre enn 40 prosent av norske tenåringer møter de nasjonale målene for daglig fysisk aktivitet. I tillegg har man sett en økning i antallet norske ungdommer som sliter med fedme og overvekt de siste årene.

– Når barn og unge som er i lite fysisk aktivitet, bikker 30 år, så kan det føre til en del konsekvenser som i verste fall kan ha dødelig utfall. Så jeg blir veldig sjokkert når jeg ser tendensen rundt i samfunnet, sier Berge til TV 2.

Ikke svartmal elsparkesykkelen

Ifølge stiftelsen Elektronikkbransjen, ble det i 2019 solgt 60.000 elektriske fremkomstmidler som elsparkesykler, hoverboard og ståhjulinger til norske forbrukere.

På to år har interessen eksplodert, og i 2021 ble det estimert at salgstallene for elektriske fremkomstmidler ville bikke 230.000.

TV 2 har vært i kontakt med flere ungdommer som ofte tar sparkesykkelen fatt. De mener det er langt mer praktisk å komme seg til skolen på en sparkesykkel enn å gå.

Også Vegar Rangul mener man skal være forsiktig med å svartmale den elektriske sparkesykkelen helt.

STOR INTERESSE: Interessen rundt elektriske fremkomstmidler, som sparkesykler, har eksplodert de siste årene. Flere forskere er derimot bekymret for at bruken av dem kan bidra til at barn og unge blir passivisert. Foto: Jil Yngland / NTB

Han er førsteamanuensis ved NTNU, og forsker på fysisk aktivitet og helse blant den norske befolkningen.

– Vi vet at det å bytte ut bilen med en elektrisk sparkesykkel resulterer i bedre fysisk aktivitet. På en annen side blir den fysiske aktiviteten redusert betraktelig hos dem som bytter ut den vanlige sykkelen med en elsykkel, advarer Rangul.

Foreldre må ta ansvar

Jarle Berge, som forsker på sykelig overvekt og effekten av fysisk aktivitet ved Sykehuset i Vestfold, kommer nå med klar oppfordring til foreldre.

Til tross for at barn og unge er i mindre fysisk aktivitet i dag enn det de var før, mener forskeren at tendensen fortsatt kan snus - og det med tilsynelatende enkle grep.

– Det er viktig at foreldre er bevisste og at de reflekterer over viktigheten av at barna bruker bein fremfor å bruke andre transportmidler til og fra forskjellige gjøremål, sier forskeren.

Berge minner også om at foreldre går frem som gode forbilder for barna sine, og at barn og unge observerer og lærer av de voksnes valg.

– Om de voksne bruker sykkelen eller beina fremfor å kjøre til jobb om morgenen, så kan det ha en god effekt på barna. Da overfører man en vane til barna som de kan ta med seg inn i voksenlivet, sier han.

– Det er lett, og handler kun om å være bevisst.