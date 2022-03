Myrhol ønsket i rolle rundt landslaget

Tidligere landslagskaptein Bjarte Myrhol fikk tilbud om en rolle rundt landslaget da han ga seg som spiller, men måtte takke nei.

Nå mener TV 2s håndballekspert, Bent Svele, at forbundet bør ha Myrhol med i det nye teamet til Håndballgutta. Myrhol selv avviser ikke tanken.

– Det var det første Christian (Berge) prøvde å få til da jeg la opp. Han spilte ballen til meg, men det lot seg ikke gjøre. Jeg kunne ikke få 60 reisedøgn inn i min kabal med jobb, familie og bosted i Danmark, sier Myrhol til TV 2.

Rolle på landslaget

Bjarte Myrhol driver selskapet Learn Handball som har utviklet en app som skal gjøre det enkelt å være trener i barnehåndballen.

– Det er i voldsom vekst og vi har nå 300 klubber i Norge, nye samarbeid i Danmark og ting på gang i Tyskland og Nederland. Det tar 50 timer i uka, og jeg har tre barn, forklarer den tidligere kapteinen.

– Hvilken rolle var du tiltenkt rundt det norske landslaget?

– Rollen kan best beskrives i ett ord: kameleon. Det var egentlig litt av alt. Bruke styrkene mine over hele fjøla. Jeg tror jeg kunne vært alt fra assistenttrener til flaskebærer. Jeg kunne hatt en slik rolle hvis jeg ønsket, men det gikk ikke da.

Linjespilleren ga seg etter OL i Tokyo. Da hadde han spilt 263 kamper for Norge fra 2002 til 2021. Christian O'Sullivan fikk overta kapteinsbindet og fikk råd fra Myrhol.

Under EM i januar fortalte den nye kapteinen at den tidligere kapteinen sendte melding da ting gikk trått.

– Han var en av de første som sendte meg melding når det kanskje ikke gikk helt som ønsket i starten, sa O’Sullivan til TV 2, som ikke ønsket å gå inn på hva de to snakket om.

– Han er en veldig fin person å kunne lene seg litt på. Det er han og andre personer som er fint å prate litt med. Det er fint å få et blikk fra dem som ser utenfra, mente han.

SISTE MESTERSKAP: Bjarte Myrhol spilte sin siste kamp på landslaget under OL i Tokyo 2021. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Myrhol for Norge

Håndballforbundet skal nå ansette en ny landslagssjef etter at Christian Berge hoppet av for å bli trener i hardtsatsende Kolstad.

TV 2s håndballekspert, Bent Svele, sier i podkasten «Kommentatorbua» at ansettelsen denne gangen er særdeles viktig, og at en veteran som Myrhol bør ha en rolle rundt laget.

– Ikke som landslagssjef, og Ikke nødvendigvis som trener, men som en ressurs inn i det miljøet. Det er ingen som nyter større respekt enn han. Han har en glorie rundt seg og har vært med å løfte det norske landslaget etter å ha vært med på å gå på trynet mange ganger. Han har vært med på oppturen og har en enorm respekt i gruppa. Han vet hva som skal til og han har alltid gått foran i trening, slår Svele fast og fortsetter:

– Nå skal det stakes ut en ny kurs. Det å kunne ha med seg en Myrhol med sin erfaring og kompetanse vil være en enorm trygghet for hvem det skulle bli som tar over. Det har jeg tro på. Myrhol for Norge, sier Svele.

Landslagsveteranen fikk ikke til det Christian Berge ønsket, og det Svele nå mener bør bli en løsning.

– Men kan det være aktuelt i nær framtid?

– Jeg vet ikke, sier Myrhol etter lang betekningstid. Det er farlig å lukke dører helt. Jeg kan ikke si hverken ja eller nei før det eventuelt dukker opp.

ØNSKET: Bjarte Myrhol ble spurt av Christian Berge om å ha en rolle rundt landslaget etter at han la opp. Foto: Liselotte Sabroe

Har fått flere tilbud

Det har ikke manglet på tilbud for den tidligere landslagskapteinen etter at han la opp som spiller.

– I tillegg til en rolle i landslaget kunne jeg vært både klubbtrener, sportslig leder og daglig leder. Men inntil videre er det ingen ting som har slått ut det jeg driver med innen barneidretten. Jeg har fått i både pose og sekk ved at jeg fortsatt jobber i håndballen med barnetrening, og det har trigget meg mer. Klarer vi å få økt rekruttering og minske frafallet i idretten vil det vært helt rått.

Bjarte Myrhol utelukker ikke en rolle rundt landslaget hvis det er ønsket i framtiden. Men trenerjobber har han så langt vært skeptisk til.

– Det er mange i min posisjon som går inn i trenerrollen, men spesielt én begrensning har stoppet meg. Trenerrollen gir endringer som krever flytting. Jeg føler at jeg er ferdig med det. Jeg skal flytte én gang til og det er hjem til Norge. Og så er spørsmålet om det er en jobb etter fylte 55.

39-åringen bor fortsatt i danske Skjern med familien, men han bygger hus i Sandefjord.