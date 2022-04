Guardiola frykter Burnley mer enn Liverpool

Pep Guardiola hevder han sover som et barn før de antatt største kampene. Manchester Citys manager bekymrer seg mer før oppgjør alle mener laget hans skal vinne.

Se Burnley-Manchester City på TV 2 Sport Premium og Play lørdag fra klokken 15.30!

Nok en sesong ligger det an til en thrilleravslutning i toppen av Premier League.

Ett poeng skiller tittelrivalene Manchester City og Liverpool når begge lag har ni kamper igjen å spille. 10. april vil millioner av fotballinteresserte rette øynene mot Etihad i det som etter alle solemerker kan avgjøre tittelkampen.

Pep Guardiola har vært i denne situasjonen tidligere. I 2018/2019-sesongen avgjorde Manchester City i siste serierunde og vant ett poeng foran rivalen fra Merseyside.

SEIERSVANT: Pep Guardiola poserer med Premier League-trofeet 12. mai i 2019. Manchester City vant ligaen med ett poeng foran Liverpool etter 4-1-seier over . Foto: JOHN SIBLEY

Man skulle tro at en jevn og intens innspurt ville røre ved nattesøvnen, gi spanjolen dårligere appetitt, men hos 51-åringen er det omvendt.

– Jeg blir aldri nervøs før de største kampene. Da vet jeg at spillerne er klare, de er heltente og fokuserte på oppgavene de skal løse. Jeg kan lukte det i garderoben, sier den meritterte manageren.

– Jeg vet ikke hvorfor, men jeg er rolig før eksempelvis en kvartfinale i Champions League. Selv før finalen forrige sesong sov jeg godt, jeg var helt avslappet.

Førstkommende lørdag venter en kamp der Manchester City er store favoritter. Guardiolas menn gjester nedrykkstruede Burnley, en kamp manageren frykter mer enn møtet med Liverpool.

– Det er mye verre i kamper der man forventer at alt går på skinner. Når vi nå skal til Burnley, da må jeg være på tå hev, sikre at alle er fokuserte, sier 51-åringen.

At Guardiola ikke lar elevene slappe av kom tydelig til uttrykk 14. desember 2021. Da dommeren blåste i fløyten ved halvtid, ledet City 3-0, men pausepraten var ingen skrytefestival, skal man tro City-stopper Nathan Aké.

SJELDEN FORNØYD: Pep Guardiola krever mye av spillerne sine. Her fortviler spanjolen i møtet med Leeds i desember. Kampen endte med store smil og 7-0-seier til Manchester City. Foto: PHIL NOBLE

– Vi trodde aldri at kampen var avgjort og det sa manageren til oss også, sa nederlenderen til Manchester Evening News etter det som til slutt endte med 7-0-seier til de lyseblå.

Regime basert på tillit

Få managere er mer uttrykksfulle på sidelinjen enn Pep Guardiola. Selv om laget hans herjer med motstanderne, ser det alltid ut til å være noe å sette fingeren på.

Spanjolen blir sett på som et krevende fotballgeni, men hevder selv han aldri går over streken hva gjelder tilbakemeldinger.

– Jeg kan være hard, kjefte og smelle, men det betyr ikke at jeg ikke anerkjenner dem og ser verdien de har, sier Guardiola.

– Hvis spillerne føler at jeg ikke stoler på dem, så er de sjanseløse. De trenger kjærlighet, de må føle seg elsket.

TILBAKEMELDING: Jack Grealish får klar beskjed om hva Guariola ønsker. Få er mer aktiv på sidelinjen enn spanjolen. Foto: Andrew Matthews

Drives av adrenalin

Guardiola har vært manager i noen av verdens største klubber, og vunnet det som vinnes kan, men mett blir han ikke.

Siden 51-åringen kom til Manchester City i 2016 har de lyseblå etablert seg som et av verdens aller beste fotballag.

Spanjolen er klar på at han ikke har gjort jobben alene, også tittelrivalen får noe av æren for den massive nivåøkningen.

– Det som er sikkert er at Liverpool og City har hevet listen. Vi gjør hverandre bedre. Nivået er noe helt annet nå enn det var for fem år siden, sier 51-åringen.

AKTIV: Pep Guardiola vet hva han vil ha. Her gestikulerer spanjolen heftig i FA Cup-møtet med Southampton 20. mars. Foto: GLYN KIRK

– De andre lagene innser også at de må jobbe hardere for å holde følge. Forrige sesong hadde Liverpool skader, men de siste fem årene har det vært oss to, sier Guardiola.

Ordene understøttes av statistikken. Denne sesongen er avstanden fra Liverpool på andreplass til Chelsea på tredje ti poeng.

Forrige sesong ble City ligamestere med 12 poeng. 2019/2020-sesongen var Liverpool i en klasse for seg og vant med 99 poeng, 18 foran City og hele 33 poeng foran Manchester United på tredjeplass.

