Jakten-Janne var døden nær to ganger: – Jeg ser annerledes på livet

Den nye Jakten på kjærligheten-bonden Janne Bull Bakk (31) har vært døden nær to ganger. Dette har gjort henne til den uredde og selvsikre dama hun er i dag.

Denne måneden ble de nye bøndene for den 19. sesongen av Jakten på kjærligheten offentliggjort. En av dem er Janne Bull Bakk (31) fra Melhus i Trøndelag.

I 2020 tok Bull over gården til søsteren, og i fjor startet hun et eget hundehotell. Bonden er svært tilfreds med tilværelsen på gården, og liker å leve livet til det fulle.

Hun er glad i fart og spenning, kjører både snø- og vannscooter, og hopper i fallskjerm.

Hun bruker også mye tid sammen med sønnen på fire år, som hun har delt omsorg for. Familie og venner er svært viktig for Bakk.

Det er også dem hun har delt de sterkeste og mest utfordrende øyeblikkene i livet sitt med.

Se video av Bakke øverst i saken!

– Som om noen dro meg under vann

Det var en solfylt sensommerdag i slutten av august 2021 da Bakk og bestevenninnen bestemte seg for å ta sesongens siste bad. De hadde med seg engangsgrill og god mat, hørte på musikk og koste seg.

Venninnene hadde gått til badeplassen de alltid pleide å gå til. Denne gangen var det bare de to som befant seg der.

– Så skulle vi bade, men venninnen min valgte å stå over. Elven var større enn vanlig, og vannet var kaldt. Men jeg er glad i å bade i kaldt vann, så jeg bestemte meg for å gå uti alene, forteller Bakk til TV 2.

Når hun går uti elven, merker Bakk at strømmen er sterk. 31-åringen forsøker å svømme mot strømmen, men det går ikke, og hun svømmer derfor med strømmen en liten stund. Så bestemmer hun seg for å gå ut av vannet.

Det kalde vannet hadde gitt kroppen sjokk, og gjorde det vanskelig å komme seg opp.

Venninnen ser at Bakk sliter, og spør om hun skal ringe etter hjelp. 31-åringen sier det går fint, og at hun bare skal gjøre et nytt forsøk.

Det er her det går galt. Plutselig tar undervannsstrømmen tak, og hun blir dratt under vann.

– Det kjentes ut som om noen dro meg under. Jeg var jo så ferdig i kroppen etter å ha svømt i strømmen i det kalde vannet.

Reddet av ukjent fisker

Bakk forteller at det eneste hun klarte å tenke på, var å forsøke å holde hodet over vann. Hun visste at hvis hun ikke klarte det, ville det gå galt.

– Jeg tenkte at jeg ikke måtte gi meg, selv om jeg kjente hvor ferdig jeg var. Jeg måtte få hodet over vann og få oksygen. Så ble det plutselig svart. Jeg husker ikke mer før jeg våknet på traumesenteret på St. Olavs Hospital i Trondheim.

En fisker hadde sett hva som hadde skjedd med Bakk. Han hadde ankommet badeplassen en stund etter de to venninnene, og hørt Bakks rop om hjelp. Da Jakten-bonden ble tatt av strømmen og dratt nedover elven, hadde fiskeren gått ut i vannet og klart å dra henne opp på land.

– Da han dro meg opp hadde det ikke vært noe tegn til liv i meg. Jeg pustet ikke, og var likbleik ifølge venninnen min, forteller hun om de dramatiske minuttene.

REDDET: Janne ble reddet av en fisker som så hva som skjedde under badeulykken i fjor sommer. Foto: Fotograf TiTT Melhuus

Etter at fiskeren hadde dratt henne opp av vannet, ringte han 113 og startet hjerte- og lungeredning. Dette holdt han på med helt til ambulansen ankom 15 minutter senere. Deretter havnet Bakk på hjerte- og lungeintensiven i to uker.

– De første dagene hadde jeg vondt og vanskelig for å puste. Jeg kunne heller ikke snakke. De første døgnene var jeg fortsatt redd for å dø. Så det eneste jeg fokuserte på var å puste.

Bakk legger til at hun er takknemlig for den gode hjelpen hun fikk fra legene og sykepleierne ved sykehuset, og sier vi er heldige som bor i et land som Norge med så god helsehjelp.

Familieferie i Thailand under tsunamien i 2004

Dette er ikke den eneste traumatiske opplevelsen Bakk har hatt i sitt liv. I 2004, da hun var 14 år gammel, var hun og familien på ferie i Thailand da tsunamien traff.

Flodbølgekatastrofen krevde 220 000 menneskeliv i landene rundt Indiahavet, og over 550 000 ble skadet. Bakks familie var en av de heldige. De kom alle fem fra katastrofen med livet i behold, og uten fysiske skader.

Morgenen tsunamien traff hadde Janne Bull Bakk og broren sovet lenge, og var derfor i leiligheten på hotellet da bølgen traff land.

– Søsteren min hadde akkurat vært oppe på hotellrommet for å si at vi måtte komme ned snart. Hun hadde gått ned til stranden tidligere med mine foreldre, forteller hun.

Foreldrene hennes hadde vært uti og badet ved stranden da vannet plutselig trakk seg tilbake. Da de forstod hva som var i ferd med å skje, sprintet de opp på stranden og rev med seg søsteren som akkurat hadde kommet tilbake fra hotellet.

De møtte så Bakk i døren til hotellrommet, som lå i tredje etasje.

– Jeg skjønte ikke hva som hadde skjedd da den første bølgen kom. Men da vi så ut mot stranden fra balkongen på rommet - og jeg så alle som var skadd og den andre bølgen komme – da skjønte jeg alvoret, forteller 31-åringen.

– Det verste var å se alle de som mistet noen nære og kjære. Jeg har aldri tenkt «det var fælt for meg». Jeg er glad for at min familie overlevde. Vi hadde flaks. Det er de som mistet noen det er synd på, sier bonden.



– Hva er det verste som kan skje?

Bakks traumatiske opplevelser i livet har ikke formet henne på en negativ måte. Tvert imot.

– Jeg har opplevd mye, så jeg har lært å holde hodet kaldt. Som familie har vi kommet nærmere hverandre etter alt som har skjedd.

For 31-åringen har det gitt henne et annerledes syn på livet. Hun har lært å ta sjanser og å leve livet hver eneste dag.

Bakk forteller også at det i ikke var hun selv som meldte seg på Jakten på kjærligheten, men venninnegjengen. Først var hun irritert da hun fant ut av det, men så snudde hun tankegangen.

POSITIV: Til tross for at hun ble overrasket med deltakelsen på Jakten, er hun nå positiv til eventyret. Foto: Fotograf TiTT Melhuus

- Jeg tenkte: «Hva er det verste som kan skje?» Vi lever bare en gang, så hvorfor ikke? Det er bare å kjøre på, sier hun

For Bakk er det viktig at en fremtidig mann tenker på samme måte. Hun ønsker en eventyrlysten partner, som samtidig er snill, ærlig og omsorgsfull.

- Det er også fint med en som har mye humor og ikke tar seg selv høytidelig. En jeg kan le mye med og ha det gøy med – som tør å være seg selv.

Bonden har også en oppfordring til menn som kanskje sitter på gjerdet og grubler på om de skal sende henne brev.

- Det er sikkert mange som syns det er skummelt, men alle må bare sende brev! Det er ikke noe farlig. Kjør på og ta sjansen! Jeg er ikke den som dømmer folk, så jeg ønsker at alle skal søke, avslutter hun.

Ønsker du å sende brev til Janne? Da kan du gjøre det her.