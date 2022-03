Ekstremt sjelden art fødte baby – omtales som triumf

Neshorn verden over er klassifisert som kritisk truet av WWF. Det betyr at arten har en ekstremt høy risiko for å dø ut. Derfor gjør mennesker en innsats for å øke bestanden av disse artene.

Et Sumatraneshorn ble nylig født i fangenskap i Indonesia, ifølge indonesiske myndigheter.

Sumatraneshorn er de fysisk minste neshornene som finnes, og omtales som svært sjeldne. En annen unik detalj er at Sumatraneshorn har hår.

VIKTIG: Fødselen omtales som en stor triumf. Foto: AFP/Ministry of environment and forestry

Fødselen omtales som svært viktig for arbeidet som gjøres for å sikre artens videre eksistens, skriver CNN.

Indonesias miljødepartement har uttalt at fødselen er gode nyheter for innsatsen landet gjør for å sikre og øke bestanden.

Mindre enn 80 individer

Leder i International Rhino Foundation, Nina Fascione, har sagt at fødselen representerer nytt håp for den utrydningstruede arten.

– Dette er et viktig øyeblikk for en kritisk truet art. Vi deler begeistringen over denne fødselen med verden, sa hun.

Det finnes færre enn 80 Sumatraneshorn på verdensbasis, ifølge International Rhino Foundation.

Åtte mislykkede svangerskap

For lenge siden krydde det av neshornene i Sørøst-asia, men nå finnes de bare i bittesmå lommer på Indonesias nordlige øy Sumatra og på Borneo.

TRUET: Det er flere grunner til at Sumatraneshornene er kritisk utryddingstruet. Foto: AFP/Ministry of environment and forestry

Det nyfødte neshornet er ei jente, og så dagens lys i Samuthran Rhino Sanctuary i Indonesia 24. mars. Denne fødselen gjør at neshorn-bestanden i Samuthran Rhino Sanctuary nå teller åtte individer.

Graviditeten var ingen enkel prosess. Neshorn-moren har åtte mislykkede svangerskap bak seg. Neshorn-faren er det første neshornet som noensinne er født i fangenskap i Indonesia, ifølge International Rhino Foundation.

Flere årsaker til utryddingsfaren

Neshorn-programmet på Sumtran Rhino Sanctuary er det eneste stedet i landet hvor det jobbes for å avle frem bestanden.

Målet er at arten skal øke i omfang, og at neshornene en gang i fremtiden kan reintroduseres for et liv utenfor fangenskap – ute i naturen.

Flere faktorer har bidratt til at bestanden har minsket. Først var årsaken at mennesker ville bruke hornene deres. Hornene ble brukt i tradisjonell asiatisk medisin.

Senere ble situasjonen forverret som følge menneskelige inngrep i naturen. Inngrepene hindret neshornene fra å samle seg og parre, skriver CNN.