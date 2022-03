– Jeg måtte sjekke min egen sikkerhet, fordi jeg selv lever i et homofilt ekteskap

Sent mandag kveld landet fotballpresident Klaveness i Doha, der FIFA kongressen holdes onsdag denne uken.

Med seg i bagasjen har hun den lille talen hun skal holde.

Fem minutter har hun fått til rådighet.

– Jeg står for hvert eneste ord, jeg har selv ført det i pennen med hjelp fra kollegaer, sier 40-åringen til TV 2.

Bestillingen fra det ekstraordinære fotballtinget er at Klaveness skal rette sterk kritikk mot FIFA for tildelingen av mesterskapet fra talerstolen.

Både Norsk Supporterallianse og andre fagpersoner har kommet med innspill.

– Gruer du deg?

– Ikke nå, men det er ikke en enkel oppgave. Det er ikke vanlig å rette kritikk på kongressen, det er ikke vanlig at enkeltforbund tar ordet i det hele tatt.

Tenkt mye

Spesielt uvanlig er det å rette kritikk mot FIFA-ledelsen – i et land der misnøye i hvert fall ikke adresseres for åpen mikrofon.

– Settingen er spesiell. Men jeg har tenkt mye over saken, og jeg er klar, forteller bergenseren.

Hun risikerer syv års fengsel i det strengt muslimske landet, og både reisen og innholdet talen måtte sikkerhetsklareres med myndighetene.

– Jeg kjenner på det selv, jeg må sjekke min egen sikkerhet før jeg drar ned og snakker om disse tingene for åpen mikrofon, fordi jeg selv lever i et homofilt ekteskap.

– Er du redd for egen sikkerhet?

– Nei, ikke nå, fordi vi har snakket med ambassaden og Utenriksdepartementet, og fått forsikringer om at hvis jeg holder meg til uttalelser på offentlige scener og offentlige steder, så burde det være greit, så det føler jeg meg trygg på.

– Er dette noe som påvirker samtalene hjemme?

– Jeg snakker jo om jobben min konstant, fordi det er altoppslukende, men dette ligger der som et fundament.

Hun trekker frem at man har begynt å selge billetter før man har garantert for sikkerheten til homofile og lhbt-personer i lovverket.

– Så må det sies at jeg tror nok de kommer dit, men rekkefølgen blir feil.

PÅ PLASS: Lise Klaveness under intervju med TV 2. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Spesielt å være fersk president

Qatar-VM har vært et tema hun har engasjert seg i, gjennom mange år.

– Jeg var opptatt av det før jeg begynte i NFF, at tildelingen var råtten. Da jeg jobbet som fotballkommentator i NRK, tok jeg et standpunkt om at jeg ikke kom til å kommentere og være involvert i mesterskapet.

– Det blir mye fokus på deg både før og etter talen, hvordan oppleves det?

– Det som er spesielt er at jeg er ny i rollen, og det ligger nok iboende i alle at når man er ny i en rolle at da skal man ha litt respekt for de som har vært der lenge og lære litt før du dundrer inn, så den ligger der som at dette kommer tidlig i mitt verv.

Samtidig er Qatar-VM noe både fotballforbundet og Klaveness har engasjert seg i lenge.

– Jeg ønsker, og skal være, ydmyk i ny jobb, men dette mesterskapet har hatt så feile forutsetninger hele veien at vi kan ikke være fornem på forutsetningene. Nå er jeg her og nå gjør vi dette!

– Hvordan har du forberedt deg?

– Vi har forberedt oss flere sammen, skrevet tale sammen og strøket masse - tatt inn - og ut igjen, og prøvd å finne en balanse. For det er ikke noe problem å gå ned her og brenne bare alle broer.

Men det siste Klaveness skal gjøre, er å brenne broer. Derfor er talen skrevet med en hårfin balanse i ordbruken.

– En del av bestillingen både fra våre medlemmer og et løfte ovenfor meg selv er at vi skal prøve å bidra til endring, og komme oss i de posisjonene som gjør at vi kommer med når beslutninger tas.

– Brenner du for dette?

– Det gjør jeg

– Hvorfor?

– Fotball vært livet mitt, det er så mye bra med fotball. Men når den sterke kraften i fotballen misbrukes, vil det også kunne misbrukes, for da er det attraktivt for alle. Når vi kommer i en verden som er på ville veier, og makten vi aller er en del av misbrukes, har vi en plikt til å gjøre noe med det.

– Kan du gjøre en forskjell?

– Det er ikke sikkert jeg kan det, men føler at jeg kan det og jobber som at jeg kan det.