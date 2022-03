Stortalentet mister Flandern rundt med hjernerystelse: – La meg i grøfta

Når Uno-X stiller opp til start i Oudenaarde for Flanden rundt på søndag, blir det uten et de største norske håpene.

Anne Dorthe Ysland har vært på sidelinjen helt siden hun i slutten av februar krasjet i et belgisk ritt og pådro seg en hjernerystelse.

– Jeg fikk meg en større smell enn jeg først trodde. Jeg ble bedre og bedre i dagene etter fallet, men så fikk jeg et tilbakeslag. Jeg «pushet» kroppen for mye, forteller hun.

– Jeg brøt en «hellig regel»

– Jeg hadde ingen energi. Jeg lå på sofaen i to uker uten å se på TV eller se på mobilen. Jeg var helt ferdig - ikke noe energi i det hele tatt. Men heldigvis har jeg ikke slitt mye med svimmelhet eller vondt i hodet, fortsetter hun.

Uhellet var ute i endagsrittet Omloop van het Hageland og var «bare min egen feil».

– Jeg brøt en «hellig regel»: når man tar imot en flaske i langesonen, skal man aldri ha noen til høyre for seg selv. Det hadde jeg... Jeg hadde ikke tatt flaske i de tre første sonene, så jeg måtte gjøre det nå, men det var en rytter på høyresida. Jeg fikk tak i flaska, men var i ubalanse og smalt i bakken. Farten var ikke så høy, men jeg fikk en «sleng» på hodet, forteller hun.

Stort mer husker hun ikke, men hun har blitt fortalt at hun fort reiste seg opp og begynte å samle sammen utstyr som lå spredd utover veien.

– Jeg gikk visst ut i veien for å plukke opp ting, men så la jeg meg bare ned i grøfta. Etter hvert ble jeg tatt med til start - og målområdet i en ambulanse.

– Jeg har vært heldig

Etter to uker på sofaen, etterfulgt av en heftig forkjølelse og derfor mer hvile, er Ysland omsider tilbake i tilnærmet normal trening.

– Forkjølelsen gjorde at jeg ble tvunget til ikke å trene og derfor ikke «pushe» kroppen for mye. Så det gjorde egentlig godt. Men jeg må stå over Flandern. Vi tar det med ro og forhaster oss ikke. Men jeg håper å stille til start i Amstel Gold Race allerede neste søndag (10. april). Da håper jeg kroppen er «back on track», forteller hun.

Uno-X-trioen Susanne Andersen, Amalie Lutro og Mie Bjørndal Ottestad blir de norske innslagene i kvinnenes Flandern rundt på søndag, akkompagnert av svenske Wilma Olausson, danske Julie Leth og britiske Hannah Barnes.

Rekker Ysland Amstel Gold Race, er mulighetene tilstede for at hun blir å se på start i Paris-Roubaix helgen etter.

– Selv om jeg har gått glipp av mange store og artige ritt så langt i år, så hadde det vært verre om jeg mistet mesterskap eller sesongen plutselig var over. Jeg prøver å ha litt perspektiv på det. Jeg har vært ganske heldig. Man må ta sånne skader på alvor, sier hun.