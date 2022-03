Mener det murrer i Putins innerste krets: – Tenker nok på å fjerne ham

Påstandene om at Vladimir Putins virkelighetsoppfatning har endret seg drastisk de siste månedene, gjør at tidligere forsvarssjef Sverre Diesen tror det murrer i kretsen rundt ham.

– Det er helt sikkert en del mennesker i kretsen rundt Putin som nå for lengst antakelig synes at nok er nok, sier Diesen til TV 2 Nyhetskanalen.

Den tidligere norske forsvarssjefen og generalen ser foreløpig ingen tegn til at Putin kan vente seg motstand fra den kanten, men utelukker ikke at det kan skje.

– Foreløpig er det ingenting som tyder på noen form for en palassrevolusjon. På den annen side, det er det jo sjelden det før palassrevolusjonen inntreffer, og da skjer det plutselig og veldig fort.

At det murrer i Putins krets, er han ikke egentlig i tvil om.

– Jeg er nokså sikker på at det er mennesker i kretsen rundt Putin som nå ser etter en vei for å komme ut av dette, og som antakelig heller ikke er fremmed for tanken om å fjerne ham, hvis det hadde vært mulig.

TIDLIGERE FORSVARSSJEF: General Sverre Diesen

– Vanskelig å tro på

Diesen mener den eller de som kan utfordre og eventuelt fjerne Putin må:

Være noen som er nær nok Putin, fysisk, til å kunne gjøre det.

Være personer som har kontroll over deler av det fysiske maktapparatet, enten militæret eller aller helst sikkerhetsapparatet.

Den tidligere forsvarssjefen har liten tro på at det blir folket som eventuelt feller presidenten.

– At det skulle være en folkelig motstand som bringer ned Putin, det er vanskelig å tro på. Da skal det i hvert fall veldig mye mer til. Da skal dette få et stort omfang før det blir en trussel mot regimet, med det undertrykkelsesapparatet som Putin selvfølgelig har til disposisjon. Så lenge det er lojalt tror jeg ikke en folkelig motstand har noen sjanse.

Diesen sier at det egentlig ikke bør være tvil om at Putin forstår hvor dårlig russernes krigføring faktisk går, men at det ikke er sikkert at han egentlig gjør det.

– Det er selvfølgelig et kjernespørsmål, og normalt ville jo statssjefen og regjeringssjefen hatt all informasjon den trenger for å vite det.

– Men så har det jo vært sagt at Putins virkelighetsoppfatning de siste månedene har gått fra å være nogen lunde realistisk, til å bli løsrevet fra virkeligheten i den grad at han faktisk tror på veldig mye av sin egen retorikk.

Om det stemmer, tror Diesen at beslutningene som tas ikke nødvendigvis gjøres på riktig grunnlag.

– I så fall kan det jo være at han fortsatt tror at situasjonen er en annen enn den er, og da kan det jo fortsatt være et gap mellom de beslutningene Putin tar på høyeste hold og den utviklingen vi ser i Ukraina.

– Så mange at det vil merkes i opinionen

Da Russland invaderte Ukraina hevdet mange eksperter at de russiske forventningene var at det skulle gå lett. Derfor har mange ment at den ukrainske motstandsevnen og mobiliseringen har overrasket og sjokkert Putin.

Over én måned ut i krigen er tapstallene blant de russiske soldatene trolig rundt 10.000 i størrelsesorden. Og antallet skadde anslagsvis på det dobbelte av det igjen. At en del i Russland fremover kommer til å oppleve å få noen de er glad i hjem i kiste, eller skadd, kan ifølge Diesen skape hodebry for Putin.

– Det kommer jo til å påvirke stemningen i den russiske befolkningen på litt sikt. Det blir samme effekt som tapene etter Afghanistan hadde i sin tid.

I løpet av den ti år lange krigen i Afghanistan (1979-1989), mistet rundt 14.500 sovjetiske soldater livet.

At Russland etter én måned i Ukraina anslagsvis har mistet 10.000 soldater, tror Diesen at vil skape misnøye.

– Da snakker vi om så mange at det vil merkes i opinionen. Men det er nok for tidlig foreløpig å tenke seg at det i seg selv vil utløse en folkelig oppstandelse.

SIKKERHET: Her er russisk politi og nasjonalgarden avbildet mens de patruljerer Den røde plass i Moskva

Tror generaler har fått nok

Videre sier generalen at Russland, til tross for at de bestandig har vært et autokratisk samfunn, hvor makten har ligget hos noen få, ikke har tradisjon for militærkupp.

– Men det er åpenbart at det i den russiske forsvarsledelsen må være generaler som nå synes at dette er en krig og en operasjon, som de foretrekker å kalle det, som skulle vært avsluttet. Og hvor den politiske nytten av det man oppnår ikke står i noe forhold til det den koster.

I forrige uke sa Russland-ekspert og seniorrådgiver i Helsingforskomiteen, Inna Sangadzhieva, at det begynner å slå sprekker rundt Putin.

Inna Sangadzhieva, seniorrådgiver i Helsingforskomiteen.

– Han føler seg lurt av sine egne og nå er mange av disse arrestert. Og det er jo en naturlig utvikling. Når et diktatur viser svakhet, så begynner folk å gå løs på hverandre. Og ingen av dem som står rundt ham er trygge.

Samtidig påpekte Sangadzhieva at hun tolker hvordan den russiske statslederen opptrer i propaganda og hvordan han snakker, dithen at han ikke har mistet troen på seg selv.

– Han er nå hissig, sint og veldig aggressiv. Men utad ønsker han å vise seg som på det møtet på Luzjniki-stadion, som en sterk og populær leder.

Eksperten mener også at det russiske imperiet er i ferd med å kollapse, og at man er helt på slutten av imperiets fall.