Familie-SUVen GLC har vært en stor suksess for Mercedes i Norge. Da den ladbare hybrid-utgaven kom, ble den umiddelbart en storselger. GLC bidro sterkt til at de ladbare premium-SUVene på kort tid ble førstevalget hos mange familier.

Så kom helelektriske EQC og satte GLC litt i skyggen. Men fortsatt er det en god del kjøpere som ikke føler seg klare for ren elbil – og som velger ladbar hybrid i denne klassen.

Nå får de snart et nytt og etter alt å dømme attraktivt alternativ. Det nærmer seg nemlig andre generasjon GLC. Og på særlig ett område, har den fått en viktig oppgradering sammenlignet med dagens modell.

Over 10 mil på strøm

Ikke overraskende handler det om rekkevidde på strøm. På dette området har det skjedd mye hos de fleste produsentene, Mercedes er blant dem som virkelig drar til nå..

De lover at nye GLC skal kunne gå over 100 kilometer på strøm, målt etter den nye og strengere WLTP-metoden.

Med mindre du har mest langkjøring, betyr det at svært mye av den daglige kjøringen kan gjøres elektrisk. Og du slipper å tenke på lading de gangene du drar på langtur.

Vintertesting er viktig før en bilmodell kan lanseres i vår del av verden, Mercedes GLC er nå i innspurten.

Ned til minus 30

Nå er nye GLC i innspurten av et omfattende testregime, før den blir godkjent for produksjon. Som en del av den siste og krevende vintertesten, kjøres bilen i Arjeplog, Sverige, med snødekte og isete veier, sterk vind og temperaturer ned til minus 30 grader. Det er ventet at bilen skal debutere allerede til høsten i år.

Et testsenter som er satt opp spesielt for vintertester, gir omfattende muligheter. Her er det bakker med stigninger på opptil 20 prosent, varierende glatte underlag, og ferdighetsbaner. Disse utfordringene stiller ekstremt høye krav til drivverket og kontrollsystemene.

Godt kamuflert så langt, men mye tyder på at Mercedes tar med seg mye av designet fra dagens modell videre her.

Fire år med utvikling

Under de avsluttende testene analyseres de siste detaljene av ingeniørene, i nært samarbeid med de aktuelle utviklingsavdelingene som er på stedet.

Samtidig tilbakelegges flere hundre tusen kilometer med bilene i ulike tester som en del av et utholdenhetstestløp.

Totalt sett er flere hundre spesialister involvert i testing, og rundt syv millioner kilometer blir kjørt. Utviklingsperioden er på rundt fire år.

Med elektrisk rekkevidde på over 100 kilometer, bør nye GLC være en attraktiv bil for mange.

«Gjennomsiktig» panser

Nye GLC skal ifølge Mercedes få teknologiske høydepunkter fra både S-Klasse og C-Klasse. Innvendig er interiøret digitalisert og nye GLC kommer med andre generasjons MBUX (Mercedes-Benz User Experience) multimediesystem.

Som en del av 360-graders kameraet, gjøres panseret gjennomsiktig på skjermen i offroad-modus, og bakken under fronten vises for ekstra oversikt i terrenget. Bakakselstyring med styrevinkel på opptil 4,5 grader er for øvrig tilgjengelig som ekstrautstyr.

