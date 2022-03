Avlyser konserter etter Taylor Hawkins' død

– Det er med stor sorg at Foo Fighters avlyser alle kommende turnédatoer i lys av det svimlende tapet av vår bror Taylor Hawkins, skriver bandet i en uttalelse.

Hawkins ble funnet død på et hotellrom i Colombia før helgen.



Myndighetene i Colombia kunngjorde kort tid etter at det ble funnet spor av ti typer rusmidler i trommeslagerens blod.

Nå avlyser altså bandet den turneen, som skulle ta dem gjennom Nord-Amerika, Europa og Australia og New Zealand, i sin helhet.

– Vi er lei oss for og deler skuffelsen over at vi ikke får se hverandre som planlagt. I stedet, la oss bruke tide på å sørge, helbrede, og til å trekke våre kjære nærme, og til å verdsette all musikken og minnene vi har skapt sammen, skriver bandet.