Tre meter høge skavlar inntil husveggen – 19 personar evakuerte

På grunn av ekstreme mengder snø som har samla seg, måtte Nordkapp kommune evakuere 19 bebuarar i Honningsvåg.

– Det har kome såpass mykje snø og tyngde dei siste dagane at det er fare for at det rasar ut, seier fungerande kommundirektør Sigve Hansen Gusdal.

Det var Finnmarksposten som først omtalte hendinga.

Dei sju husstandane det gjeld måtte flytte tirsdag kveld, og kan tidlegast flytte heim torsdag føremiddag.

– Men det kan også hende dei må vente til fredag føremiddag, seier Hansen Gusdal.

Innan då skal snøen ha stabilisert seg, dersom vêret blir slik det no er meldt.

Flesteparten har tatt inn på hotell i nærleiken, men Victor Jensen og familien flytta inn til familie når beskjed om evakueringa kom.

FLYTTA HEIMEFRÅ: Victor Jensen og familien måtte evakuere. Foto: Privat

– Då eg kom heim frå jobb i går ettermiddag så eg det var heilt enorme snømengder tett inntil husa. Det er rundt tre meter høge skavlar som har bygd seg opp rett ovanfor husa, seier Jensen.

Han og familien på fem har budd i det rasfarlege området sidan 1997, men aldri opplevd snøskred eller evakuering før no.

– Slik det ser ut no, så ser det ut som det kan gå eit bakkeskred ned mot vegen, men om det kjem så store skred at det tar hus, det trur eg ikkje, seier Jensen.

TETT PÅ: Skavlar på fleire meter har samla seg rundt husa i Honningsvåg. Foto: Kjell Bendik Pedersen / Nordkapp Radio

150 millionar

I samarbeid med NVE og Skred AS har Nordkapp kommune kontinuerleg overvaking over det rasfarlege området. Ifølge Hansen Gusdal blei initiativet til rassikringa og varslinga tatt etter at elleve hus på Svalbard blei tatt i snøskred i 2013, der to omkom.

– Dette er første gong vi er i forkant av eit skred og evakuerer bebuarar, seier Hansen Gusdal.

SIKRING: Nordkapp kommune har investert fleire millionar på skredsikring. Foto: Kjell Bendik Pedersen / Nordkapp Radio

Det har aldri vore hus som har blitt tatt av skred i området i Honningsvåg, men kommunen måtte rive eitt på grunn av snøskredfaren.

– No investerer vi saman med NVE nærare 150 millionar til skredsikring overvaking i Nordkapp i åra framover, seier Hansen Gusdal.

50 meter langt skred

Onsdag melder varsom.no om betydeleg snøskred fare i nesten heile Troms og Finnmark. I tillegg er det mykje nedbør i form av snø i tillegg til kraftig vind enkelte stadar.

På Sennalandet mellom Hammerfest og Alta gjekk det tysdag kveld eit 50 meter breitt snøskred over E6. Vegen blei stengt som følger av skredet, men skal ha opna opp igjen onsdag føremiddag.