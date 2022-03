Jobbannonse skaper reaksjoner: – Ulovlig

Denne uken la servicebyrået ISS ut en jobbannonse hvor de så etter personer som kunne vaske rom på Thon Hotel Gardermoen. Denne annonsen ble delt i en Facebook-gruppe som heter «Jobb i Oslo».

Men det er én ting som skiller seg ut i jobbannonsen. Jobben var nemlig kun for kvinner.

Romerikes Blad, som først omtalte saken, har vært i kontakt med en som reagerte sterkt på innlegget.

KUN KVINNER: Servicebyåret ønsket kun kvinner til jobben. Foto: Faksimile: Romerikes Blad

– Jeg kjenner lovverket godt. Dette er jo ikke lov og er tydelig formulert i diskrimineringsloven. Min erfaring at det er veldig sjelden at så klare feil skjer, sier vedkommende til avisen.

Thon Hotel henviser til servicebyrået ISS for kommentar.

Ulovlig

Jurist i likestillings- og diskrimineringsombudet, Elida Steinsdatter Andersen, har selv sett skjermdumpen av annonsen.

Hun sier til TV 2 at det å søke etter kandidater med et bestemt kjønn til en slik stilling, vil kunne være i strid med forbudet mot kjønnsdiskriminering i Likestillings-og diskrimineringsloven.

– Slik denne stillingsannonsen med den påfølgende presiseringen om at firmaet kun ønsket kvinner til stillingen er formulert, mener vi at den mest sannsynlig er ulovlig. Det er heller ikke noe i saken som tilsier at det er nødvendig at det er en kvinne, og ikke en mann, som skal utføre arbeidsoppgavene som ligger til denne stillingen.

ULOVLIG: Elida Steinsdatter Andersen i likestillings-og diskrimineringsombudet, forteller at en slik jobbannonse som denne mest sannsynlig er ulovlig. Foto: Thomas Eckhoff

Likestillingsombudet får ofte inn henvendelser om slike jobbannonser. For dem er det viktig å understreke at det som regel ikke skyldes vonde intensjoner hos arbeidsgivere, men heller en uvitenhet om regelverket.

– Årsaken til at dette er så strengt i lovverket, er de store konsekvensene det kan ha for enkeltpersoner som opplever å bli diskvalifisert fra å få visse stillinger. Vi minner om at arbeidsgivere som klart utgangspunkt heller ikke har lov til å vektlegge andre kjennetegn som alder, etnisitet, funksjonsevne eller livssyn når de søker etter kandidater til en stilling, sier hun.

Enkeltpersoner som ønsker å søke på stillingen, men som mener de er diskvalifisert på grunn av kjønn eller et annet diskrimineringsgrunnlag, kan klage til Diskrimineringsnemnda hvis de ønsker en vurdering av om arbeidsgiveren har brutt reglene i likestillings- og diskrimineringsloven.

– Arbeidsgivere som har spørsmål om hvordan stillingsannonser bør utformes for å være i samsvar med diskrimineringsregelverket, kan kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet for veiledning, sier Andersen.

Legger seg flate

Tonje Næss er kommunikasjonssjef i ISS. Hun forteller til TV 2 at det har skjedd en feil.

– Og det beklager vi, sier hun.

DISKRIMINERING: Flere reagerer på at servicebyrået kun ville ha kvinnelige ansatte på Thon Hotel Gardermoen. Foto: Lars Nyland / TV 2

Videre sier Næss at posten raskt ble slettet, og det er fulgt opp internt slik at det samme ikke skal skje igjen.

– Dette er ikke i tråd med våre retningslinjer eller verdier. Tvert imot er mangfold noe vi er veldig opptatte av i ISS, og jobber aktivt med, sier Næss.

Elida Steinsdatter Andersen i Likestillings- og diskrimineringsombudet mener synes det er bra de rydder opp, og erkjenner at dette ble feil.